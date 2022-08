La Vela di Emilio Isgrò per l’Edipo Re di Pasolini

In occasione della 79ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia la storica imbarcazione Edipo Re torna in acqua, questa volta con La Vela, opera firmata Emilio Isgrò.

Interamente realizzata dall’artista, l’opera celebra il centenario di uno dei più importanti intellettuali del Novecento, Pier Paolo Pasolini. Sulla vela issata le tradizionali “cancellature” di Isgrò corrono sulla pagina dell’Edipo, fino a lasciare in evidenza solo due parole in greco: Edipo tiranno.

Commissionata da Sibylle Righetti, Enrico Vianello e Silvia Jop, fondatori della Edipo Re impresa sociale, La Vela sarà visibile a partire da oggi, 31 agosto, presso le rive di Isola Edipo, luogo innovativo tra il cuore della Laguna di Venezia e il Festival del Cinema, dedicato a proiezioni, talk, incontri, djset, concerti, installazioni, performance all’insegna dell’inclusione e della sostenibilità.

1 di 2

Edipo Re, La storia

Il suo nome era Emanuela e prima ancora Rapido. Nata nei cantieri di Pola tra il 1942 e il 1943, aveva navigato durante la guerra, portando in salvo centinaia di persone: italiani in fuga dalla Venezia Giulia, dalla Slovenia, dalla Croazia, dalla Dalmazia. Negli anni ’50 viene acquistata dal pittore Giuseppe Zigaina, artista di Pier Paolo Pasolini. Da qui in poi il resto è storia. Lo scafo di diciassette metri divenne luogo di incontri leggendari, come quello tra Maria Callas e Pasolini, che su questa barca esplora Grado, dove girerà Medea.