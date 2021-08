LAC en plein air, la rassegna estiva del centro culturale della Città di Lugano

Focalizzato sulla produzione artistica e il felice incontro tra le arti visive, il teatro e la musica, il LAC Lugano Arte Cultura è il più grande centro culturale del Canton Ticino – meglio conosciuto come “museo dinamico” – che dal 2015 persegue l’obiettivo di rendere la città di Lugano un crocevia culturale tra il nord e il sud dell’Europa.

Non una vetrina espositiva, né un semplice edificio su più livelli, il LAC è piuttosto un contenitore multifunzione, un dispositivo urbano che mira a tessere relazioni, avviare confronti e stimolare momenti di riflessione attraverso un virtuoso e sempre aggiornato programma culturale in grado di catalizzare l’interesse di un pubblico di addetti ai lavori e non.

In quest’ottica di impegno verso la cittadinanza, per il quarto anno consecutivo e per tutto il periodo estivo va in scena LAC en plein air: una vivace quanto ambiziosa rassegna, segno di ripresa e dell’impellente necessità di recuperare il tempo perso.

L’attesissima edizione dell’estate 2021 offre infatti un variegato palinsesto di oltre trentacinque appuntamenti – realizzati in collaborazione con LuganoMusica, Orchestra della Svizzera italiana e Museo d’arte della Svizzera Italiana, nell’ambito del programma di mediazione culturale LAC edu sostenuto da UBS – che, oltre a valorizzare l’arte e i suoi linguaggi, mette in evidenza il valore dell’alterità.

Attraverso anteprime assolute di danza, teatro e i concerti di musica classica e contemporanea, il LAC vuole guardare oltre i confini svizzeri, addentrarsi nelle sonorità del mondo, fare incursioni all’interno della musica sperimentale, per poi mediare, raccontarsi e raccontare. Gli spettacoli pensati per garantire un’offerta culturale ampia e diversificata aprono parentesi attorno al mondo di oggi, le attività strutturate per le famiglie sfociano in tematiche di rilevanza sociale, mentre le conversazioni d’autore con artisti, curatori e interpreti d’eccezione estendono il dialogo e la convergenza fra saperi. Il LAC si propone dunque come l’alternativa estiva adatta a grandi e piccini, portando con sé la grande speranza di un ritorno alla normalità dopo un lungo periodo di isolamento sociale e culturale.

Per conoscere nel dettaglio e partecipare agli eventi del LAC potete cliccare qui.