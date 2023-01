Ilya Kabakov (Dnepropetrovsk, 1933) ed Emilia Kabakov (Dnepropetrovsk, 1945) sono tra i più importanti artisti concettuali internazionali. Lavorano insieme dal 1989 e attualmente risiedono negli Stati Uniti. Il loro lavoro spazia da opere su carta ad ambienti e installazioni, la cui origine è radicata nel contesto sociale e culturale dell’Unione Sovietica, ma che affrontano e riflettono grandi temi quali storia, identità e memoria, personali e collettive. Le loro opere sono state esposte in numerosi musei e mostre, tra le quali Documenta 9 di Kassel (1992), XLV Biennale di Venezia del 1993 (dove hanno rappresentato la Russia con The red pavilion), Whitney Biennial (1997), Biennale di Mosca (2009) e Monumenta 2014. Tra i riconoscimenti ottenuti l’Oscar Kokoschka Preis (2002) e l’onorificenza di Chevalier des arts et des lettres (1995) del ministero della Cultura francese. Li abbiamo intervistati per approfondire la loro pratica e poetica, anticipare i loro progetti futuri e conoscere la loro opinione sul mercato contemporaneo e sulle nuove generazioni di artisti.

Siete una coppia nella vita e nel lavoro, come condividete le idee e la realizzazione delle opere?

Stiamo insieme ormai da così tanto tempo che a volte è difficile dire chi ha avuto l’idea. All’inizio Ilya era un mago e io ero una “apprendista mago”, nonostante lavorassi nel mondo dell’arte già da almeno 10 anni. Parliamo sempre molto, discutiamo di cose diverse, idee, politica, arte e di un milione di altre cose. Quando si tratta di dipinti, posso solo esprimere la mia opinione. Io non dipingo. Con l’installazione, è solo il nostro lavoro. Ci fidiamo l’una dell’altro, ci rispettiamo abbastanza, per essere in grado di ascoltare, discutere e cambiare le cose, se necessario. È molto simile al matrimonio: devi amare, fidarti, rispettare il tuo partner. E il nostro lavoro è la nostra vita, quindi non c’è nessun conflitto di interessi in esso.

Il mondo dell’arte ha subito un cambiamento, mi sembra che oggi l’influenza del mercato sia più importante che mai, cosa ne pensate?

Il mondo dell’arte è in un certo senso un camaleonte: cambia colore quando necessario. Ma poi quando si sente libero e fuori pericolo cambia di nuovo. In questo momento il mondo è spaventato, insicuro e ha bisogno di intrattenimento, probabilmente, più di quanto abbia bisogno di cultura. Ma, alla fine, questo cambierà, perché la cultura è la base dell’anima umana, del nostro sviluppo come esseri umani. Ci preoccupiamo solo dei giovani artisti, che vengono catturati dalla frenesia del mercato odierno e possono bruciarsi troppo presto per avere il tempo di sviluppare tutte le loro capacità e il loro talento.

Pensate che il vostro lavoro abbia influenzato la nuova generazione di artisti? E se lo ha fatto, come?

Lo so. Riceviamo molte richieste di testi informativi, immagini, da giovani studenti e da studiosi che seguono corsi sull’opera di Kabakov, o fanno master o dottorati di ricerca su Kabakov. Molte domande da parte degli studenti su diversi lavori e così via. E vediamo molti elementi “presi in prestito” nelle opere di altri artisti. Ed ecco, per fare un esempio divertente, abbiamo scoperto su internet un meme che dice: <<Non voglio essere Ilya Kabakov. Voglio essere Ilya ed Emilia Kabakov>>.

Quali sono i vostri prossimi progetti?

Stiamo lavorando in questo momento a una grande mostra al Museo di Tel Aviv. A luglio di quest’anno la Nave della Tolleranza salperà di nuovo. Questa volta a Salonicco con bambini provenienti dalla Grecia, dai campi profughi e dalle famiglie che si sono stabilite per ora a Salonicco da diversi Paesi. Porteremo giovani musicisti di talento da Stati Uniti, Ucraina e Russia.

Raccontateci di più.

La guerra è in corso. I politici non possono fermarlo. Ma riuniremo i bambini sulla base di musica, arte e cooperazione culturale per mostrare loro che l’amicizia, la fiducia e il rispetto per le altre culture, religioni, tradizioni, possono rendere il loro futuro più luminoso, migliore, più sicuro e semplicemente bellissimo!!! E invitiamo tutti a unirsi a noi a Salonicco la settimana dal 15 al 20 maggio 2023 per il sollevamento delle vele della nave fatto dai bambini, per i concerti fatti dai bambini e per celebrare la pace, la cultura, i legami umani e i talenti di tutti i nostri ragazzi.