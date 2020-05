Luce Gallery: la collettiva online ‘Open Air’, aspettando February James

Luce Gallery , con sede a Torino, offre al pubblico la collettiva online “Open Air” (fino al 22 maggio), visitabile sul sito, e si prepara a riaprire gli spazi della galleria, il 28 maggio, con la personale di February James “I Painted Flowers For You” (fino al 30 giugno).

“Open Air”

La mostra vuole porre uno accanto all’altro gli artisti della galleria, che ha il suo principale, ma non esclusivo, focus di ricerca nell’arte afroamericana.

«I lavori, inediti eccetto pochissime eccezioni, sono accomunati dal formalismo estetico che ognuno degli artisti coinvolti possiede come base della propria ricerca. Attraverso media e linguaggi diversi, le opere esprimono originalità, elemento fondante sia della personalità artistica che del programma di Luce Gallery. Questo primo progetto espositivo virtuale nasce dalla volontà di reciproco supporto in un momento internazionalmente complesso a causa della pandemia del Coronavirus COVID-19», si legge nel comunicato stampa.

La personale di February James

Il 28 maggio in galleria inaugurerà “I Painted Flowers For You”, personale di February James, artista afroamericana che negli ultimi anno ha collaborato con Solange Knowles e Diplo, per il quale ha realizzato l’opera che è diventata la copertina dell’ep “California” (2018).