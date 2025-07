L’Umbria celebra Mimmo Paladino con due mostre e le luci d’artista

Figura di spicco della Transavanguardia e artista tra i più influenti del secondo Novecento in Italia, Mimmo Paladino sarà al centro di un doppio progetto espositivo a Perugia e Spoleto, a partire dal 31 ottobre 2025, promosso dai Musei Nazionali di Perugia – Direzione regionale Musei Nazionali Umbria in collaborazione con il Comune di Perugia e la Fondazione Perugia. Curata da Costantino D’Orazio, direttore della Galleria Nazionale dell’Umbria, e Aurora Roscini Vitali, storica dell’arte e operatrice museale presso la stessa istituzione museale, con la partecipazione dell’artista, la rassegna si articolerà tra la Galleria Nazionale dell’Umbria di Perugia e la Rocca Albornoz di Spoleto.

Le mostre a Perugia e Spoleto

A Perugia, oltre 40 opere ripercorreranno l’intera traiettoria artistica del Maestro, dalle sperimentazioni fotografiche degli anni Settanta al ritorno alla figurazione negli anni Ottanta, dalle grandi tele alle installazioni che uniscono pittura, scultura e architettura in un’unica visione densa di richiami al sacro e alla mitologia. Tra le opere in mostra, Silenzioso mi ritiro a dipingere un quadro, lavoro del 1977, primo esempio del nuovo linguaggio figurativo che avrebbe segnato la sua carriera.

Il percorso si soffermerà sul dialogo che l’artista ha intessuto nel tempo con l’Arte Povera e con i maestri americani della Pop Art, come Robert Rauschenberg, mettendo in luce la capacità di Paladino di assimilare influenze diverse mantenendo una cifra espressiva profondamente personale e riconoscibile.

Alla Rocca Albornoz di Spoleto, invece, protagonista sarà la scultura, con una sezione dedicata a I dormienti (1998), una delle installazioni più celebri dell’artista. L’opera, composta da enigmatiche figure sdraiate in terracotta, sarà affiancata da altri lavori plastici che testimoniano il costante interesse di Paladino per la forma e per il simbolismo arcaico.

Paladino e l’Umbria, un legame che si accende

L’omaggio all’artista campano si estenderà anche al paesaggio urbano, con una serie di interventi site specific. A partire da Concerto in piazza, grande opera installata già a giugno sulla facciata di Palazzo Baldeschi, che riveste il cantiere della Fondazione Perugia con un tessuto visivo ispirato alle tradizioni umbre. Quest’opera diventa il filo conduttore delle luminarie d’artista che, per la prima volta, illumineranno Corso Vannucci durante le festività natalizie: un progetto inedito che traduce i segni pittorici di Paladino in luce, raccontando la “festa” umbra attraverso la visione di un grande interprete del contemporaneo.

Un maestro della contemporaneità: breve biografia di Mimmo Paladino

Mimmo Paladino nasce a Paduli, in provincia di Benevento, nel 1948. Dopo gli esordi legati alla ricerca concettuale e fotografica, si impone alla fine degli anni Settanta come figura centrale della Transavanguardia, movimento teorizzato da Achille Bonito Oliva. Alternando pittura, scultura, installazione, scenografia, grafica e confrontandosi con altre discipline, dal cinema al teatro, il suo linguaggio si distingue per il recupero della figurazione, la stratificazione simbolica, il riferimento costante alle culture mediterranee e preclassiche. Nel corso di una lunga e prolifica carriera, Paladino ha esposto nei maggiori musei in tutto il mondo, come il Centre Pompidou di Parigi e il MoMA di New York, oltre che in manifestazioni come la Biennale di Venezia e Documenta di Kassel.

La cittadinanza onoraria a Poggibonsi

Proprio poche settimane fa, il Comune di Poggibonsi, in Toscana, ha conferito all’unanimità la cittadinanza onoraria a Paladino, a 25 anni dalla realizzazione de I dormienti presso la Fonte delle Fate, nell’ambito del progetto Arte all’Arte promosso da Associazione Arte Continua. L’opera, accompagnata da una colonna sonora originale di Brian Eno, fu donata al Comune nel 2000, contribuendo a trasformare la città toscana in un punto di riferimento per l’arte contemporanea.