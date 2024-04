Milano Art Week 2024, mappa #3: in zona Sempione, immersi nell’arte

In occasione dell’apertura della 28ma edizione di Miart – fiera internazionale di arte moderna e contemporanea di Milano, dal 12 al 14 aprile 2024, Untitled Association è pronta ad accompagnarvi giorno per giorno negli eventi di questa nuova edizione della Milano Art Week. Un itinerario pensato per professionisti del settore, conoscitori e appassionati d’arte, per scoprire le mostre, gli eventi e gli spazi da non perdere, in tutta la città. Potrete sfogliare la mappa completa nell’ultimo numero di exibart onpaper, il 124.

Oggi proponiamo un itinerario in zona Sempione con ADI Design Museum – Compasso D’oro, Cadogan Gallery e MATTA, insieme a una piacevole pausa pranzo, immersi nell’arte, da Zazà Ramen. Chiuderanno il nostro itinerario due istituzioni – Fondazione Elpis e ICA Milano – e un evento, la performance di Marinella Senatore da Volvo Studio Milano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da untitled association (@untitledassociation)

MEGA Art fair in Scalo Porto Genova inaugura dalle 14 alle 24 (con preview su invito dalle 12 alle 14). Ideata da BeAdvisors Art Department e Mattia Pozzoni Art Advisory insieme a Fabio Lucarelli e Burro Studio, MEGA è una fiera d’arte alternativa che mira a diventare uno spazio cittadino condiviso in cui poter incontrare la comunità artistica. La XIII edizione di MIA Photo Fair, in via Gattamelata 13, apre le porte su invito agli addetti del settore e agli appassionati: la giornata si prospetta intensa e ricca di eventi.

La tappa d’apertura è in Piazza Compasso d’Oro 1 con ADI Design Museum – Compasso d’Oro e ben due mostre temporanee che forniscono due prospettive sul design e le sue filosofie. ORIGIN of SIMPLICITY. 20 Visions of Japanese Design, a cura di Rossella Menegazzo, offre uno sguardo trasversale tra design e artigianato, risalendo alla radice del concetto di semplicità attraverso i nodi tematici del buddhismo zen fino al pensiero animista shintoista. Vuoto (ku), spazio o silenzio (ma), povertà (wabi), consunzione (sabi), asimmetria, non definitezza ed imperfezione sono i concetti che attraversano tutto il progetto rivelando la loro radice nei pensieri filosofici alla base della ricerca di ORIGIN of SIMPLICITY. 150 le opere presentate per la prima volta in Italia; il progetto grafico e di allestimenti di Kenya Hara ci accompagneranno in un percorso sviluppato come una foresta in cui passeggiare.

Feeling Good. Caimi design per il futuro, curata da Aldo Colonetti e Valentina Fisichella, è la seconda mostra temporanea ospitata negli spazi di ADI. Con un percorso articolato attraverso una serie di ambienti sinestetici, abitati da oggetti, video, opere d’arte, documenti e disegni, la mostra offre un focus sull’azienda lombarda Caimi, a distanza di 75 anni dalla sua fondazione. Il progetto di allestimento dell’architetto Matteo Vercelloni, in grado di fornire molteplici dimensioni e forme all’esperienza di mostra, insieme alla multimedialità e live performance del collettivo Ex Anima, incarna perfettamente il design riformista della celebre azienda.

Poco distante, in via Bramante 5, incontriamo Cadogan Gallery dove inaugura oggi la personale dell’artista messicano-svedese Andreas Diaz Andersson, Vattendroppar (opening reception dalle 18 alle 20:30). Attraverso un nuovo nucleo di lavori, Diaz Andersson sceglie il cerchio concentrico come dominante, ricreando forme circolari scintillanti, quasi organiche, a partire da piccole linee rette dettate da un linguaggio visivo fluido e naturalistico, legato al formalismo geometrico.

Risalendo fino a corso Sempione 33, arriviamo da MATTA i cui spazi ospitano Fishphonics: Accelerando, l’opera ambientale di Clara Hastrup che unisce elementi organici e artificiali in un sistema di acquari e strumenti musicali. Il movimento e la posizione dei pesci presenti all’interno dell’acquario attivano l’intera installazione producendo composizioni sia armoniche che dissonanti. Una volta impressionato dalle ombre dei pesci, il fotorecettore connesso a un microcontrollore, aziona due xilofoni e due metallofoni facendoli suonare. La percezione è ulteriormente complicata dal suono di tamburelli e circuiti di scatole appesi al sistema. La narrazione artistica procede per antitesi: organico e inorganico, animato e inanimato, naturale e artificiale, libertà e vincolo. La stessa luce collide con il buio, così come la melodia con il caso, ed entrambe insieme con il silenzio. Le ambivalenze conflittuali sono inebriate dalla simpatica atmosfera dei curiosi abitanti che popolano l’acquario ed influenzano l’opera.

E ora è il momento di una pausa pranzo immersi nella bellezza: da Zazà Ramen in via Solferino l’intervento BBZR23 di David Tremlett (fino al 21 aprile) irrompe nella quotidianità degli spazi e fa dell’arte una perfetta compagna nei momenti di convivialità.

Siamo pronti per ripartire dirigendoci in zona Guastalla per risalire Via Alfonso Lamarmora alla volta della Fondazione Elpis con l’apertura della personale di Theodoulos Polyviou, Un Palazzo In Esilio. L’esposizione è il terzo capitolo di Transmundane Economies, un progetto, iniziato dall’artista nel 2022, che attraverso immagini virtuali e tecnologie digitali ricostruisce il patrimonio culturale dell’isola di Cipro andato perduto.

Ultima tappa del nostro itinerario è la Fondazione ICA Milano con ben due mostre: la prima personale milanese dell’artista brasiliana Erika Verzutti, Notizia, a cura di Chiara Nuzzi e Alberto Salvadori; e FORMAFANTASMA. La Casa Dentro, a cura di Alberto Salvadori. Al piano terra, con una selezione di diverse opere scultoree realizzate quasi interamente a Milano tra il 2023 e il 2024, la personale di Erika Verzutti costituisce un affondo nella sua lunga pratica. Al primo piano, il progetto inedito di Formafantasma esplora l’idea della casa come spazio fisico e come complesso di relazioni umane, tra identità personali e memorie collettive.

Da Volvo Studio Milano segnaliamo la performance di Marinella Senatore, Piccoli gesti insieme trasformano il mondo, per la seconda edizione di VISIONI DIACRONICHE, un’idea di Volvo Car Italia affidata alla curatela di Francesca Colombo, Direttore Generale Culturale di BAM – Biblioteca degli Alberi Milano, e Ilaria Bonacossa, Direttrice Palazzo Ducale di Genova. Per partecipare all’evento, che inizia alle ore 19, è possibile registrarsi sul sito di Volvo Studio Milano.

Milano Art Week 2024: itinerario #3

ADI Design Museum

Piazza Compasso d’Oro, 1

info@adidesignmuseum.org

adidesignmuseum.org

Feeling Good. Caimi design per il futuro

A cura di Aldo Colonetti e Valentina Fisichella

> 28.04.2024

ORIGIN of SIMPLICITY. 20 Visions of Japanese Design

a cura di Rossella Menegazzo e Kenya Hara

> 09.06.2024

Cadogan Gallery

Via Bramante, 5

+39 028 969 0152

info@cadogangallery.com

cadogangallery.com

Vattendroppar

Andreas Diaz Andersson

> 11.05.2024

Matta

Corso Sempione, 33

info@mattamatta.it

mattamatta.it

FISHPHONICS: ACCELERANDO

Clara Hastrup

> 11.05.2024

Zazà Ramen

Via Solferino, 48

+39 02 3679 9000

zazaramen.it

BBZR23

David Tremlett

> 30.04.2024

Fondazione Elpis

Via Alfonso Lamarmora, 26

+39 02 8974 5372

info@fondazioneelpis.org

fondazioneelpis.org

Un Palazzo in esilio

Theodoulos Polyviou

> 07.07.2023

Volvo Studio Milano

Viale della Liberazione ang Via Melchiorre Gioia

+39 02 2555 1000

volvocars.com

Piccoli gesti insieme trasformano il mondo per Visioni Diacroniche

Marinella Senatore

performance 10.04.2024 | H 19:00

Fondazione ICA Milano

Via Orobia, 26

info@miafair.it

icamilano.it

La casa dentro

Formafantasma

A cura di Alberto Salvadori

> 19.07.2024

Notizia

Erika Verzutti

A cura di Chiara Nuzzi e Alberto Salvadori

> 19.07.2024

MEGA Art Fair

Scalo Porta Genova

+39 34603121437

info@megaartfair.com

megaartfair.com

>10-14 aprile

MIA Photo Fair

ALLIANZ MiCo MILANO CONGRESSI, via Gattamelata 13, GATE 16

info@miafair.it

miafair.it

Apertura al pubblico 11 – 14 aprile | 12:00 – 20:30