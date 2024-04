Milano Art Week 2024, mappa #7: ultima giornata, ultimo giro in bellezza

In occasione dell’apertura della 28ma edizione di Miart – fiera internazionale di arte moderna e contemporanea di Milano, dal 12 al 14 aprile 2024, Untitled Association è pronta ad accompagnarvi giorno per giorno negli eventi di questa nuova edizione della Milano Art Week. Un itinerario pensato per professionisti del settore, conoscitori e appassionati d’arte, per scoprire le mostre, gli eventi e gli spazi da non perdere, in tutta la città. Potrete sfogliare la mappa completa nell’ultimo numero di exibart onpaper, il 124.

Siamo giunti al termine della Milano Art Week, l’attesissima settimana che ha proposto al pubblico di settore e a quello generico un’ampia offerta tra fiere d’arte, mostre ed eventi sparsi per la città. L’itinerario di oggi chiude in bellezza i nostri report quotidiani con BiM – Dove Bicocca incontra Milano e le gallerie OPR Gallery, M77, Cassina Project e Zero… Concluderemo con BAG – Bocconi Art Gallery e Archivio Atelier Pharaildis in zona San Vittore.

Partiamo con BiM – Dove Bicocca incontra Milano, in Viale dell’Innovazione 3, con Abbandonare il locale, la prima grande mostra personale in Italia dedicata a David Horvitz, a cura di Nicola Ricciardi. Con più di 20 opere a ripercorrere altrettanti anni di carriera dell’artista, i lavori esposti mirano a sovvertire l’idea standardizzata di tempo. Site-specific e approccio performativo vengono espressi dall’alternarsi di opere storiche e nuove produzioni, offrendo una lettura alternativa legata all’etica e all’estetica del posto di lavoro. SPECIFIC – laboratorio di progettazione e produzione creativa multidisciplinare formato da Patrick Tuttofuoco, Nic Bello, Alessandra Pallotta, Andrea Sala e Stefano D’Amelio – si è occupato della progettazione dell’allestimento e dell’illuminotecnica, con una particolare sensibilità nell’adattare lo spazio agli elementi originali dell’ufficio. La mostra si muove in un più ampio progetto di rigenerazione urbana che sta interessando alcune aree della città di Milano.

Nel quartiere Forlanini visitiamo OPR Gallery in Viale Corsica 99, M77 in Via Mecenate 77 e Cassina Projects. Da OPR la mostra Istantanee presenta il lavoro di Ettore Tripodi attraverso una selezione di opere su carta, dipinti su tavola e tessuti Jacquard. La mostra è accompagnata da un testo della storica del tessuto Anna Dumont e dal catalogo Ettore Tripodi – Disegni 2022/2023, edito da Magütt Publishing, con un saggio di Sofia Silva.

Ha inaugurato lo scorso 8 aprile, da M77, Tino Stefanoni. The Search for Things, a cura di Elizabeth Mangini. Coprendo la produzione dagli anni Sessanta al XXI secolo, la mostra prende avvio al piano terra con opere storiche fortemente grafiche improntate all’esplorazione del quotidiano e degli oggetti. Al primo piano, in riferimento alla ricerca dell’artista sulla rappresentazione del paesaggio vegetale e costruito, troverete un’installazione pittorica immersiva, Stanza della pittura, raramente esposta da quando è stata realizzata nel 1991.

Dirimpettaia di M77, Cassina Projects ospita la collettiva To Romanticize with Indecision a cura di Monia Ben Hamouda e Michele Gabriele. Il percorso espositivo presenta le opere di sei artisti internazionali chiamati a riflettere sull’incertezza e sulle contraddizioni come forze generatrici del processo creativo: Monia Ben Hamouda, Andrew Birk, Anne de Vries, Michele Gabriele, Dorota Gawęda e EglėKulbokaitė, Bradford Kessler le artiste e gli artisti coinvolti. Imperdibili le due mostre inaugurate lo scorso 10 aprile da ZERO… in zona Corvetto: Micol Assaël, Dusty Landscapes e Hans Schabus, Porto di Mare.

Oltre i magazzini generali, tagliando per il Parco Alessandrina Ravizza, arriviamo nei pressi del Campus Bocconi dove BAG – Bocconi Art Gallery propone fino al 20 aprile Il tempo sospeso: opere di Sergio Scabar, ideata da Fabio Castelli, a cura di Angela Madesani,tra gli eventi inclusi all’interno della MIA Photo Fair. Con una selezione di immagini inedite provenienti dalla famiglia e da collezioni private, viene ricreato l’immaginario personale di Scabar attraverso un approfondimento della sua meticolosa pratica compositiva.

Ci spostiamo in zona San Vittore, in Via Marco Antonio Bragadino 2 presso Archivio Atelier Pharaildis Van den Broeck per PROJECT ROOM #9. Marta Pierobon e Forniture Pallotta. Il programma Project Room, ideato e coordinato da Barbara Garatti, coinvolge artisti selezionati per un’attitudine multidisciplinare aperta alla sperimentazione anche in ambiti liminali alle arti visive. A ognuno è chiesto di lavorare su una porzione dei materiali dell’archivio per realizzare una nuova opera/installazione site specific per l’Archivio Atelier. Riprendendo gli studi della fashion designer belga sulla tavola apparecchiata, Marta Pierobon e Alessandra Pallotta hanno presentato una cena surreale in cui i cinque commensali – Pierobon, Pallotta, Barbara Garatti, Michele Sagramoso e Pharaildis Van den Broeck – sono stati chiamati ad attivare oggetti e sculture edibili connettendosi gli uni agli altri in un movimento che ripensa la convivialità come rituale collettivo.

Ricordiamo inoltre l’apertura al pubblico di Alcova, dal 15 al 21 aprile, in due suggestive location: Villa Borsani, il capolavoro architettonico modernista di Osvaldo Borsani, e Villa Bagatti Valsecchi, uno degli esempi più significativi di architettura di villa ottocentesca in Lombardia. Alcova è una piattaforma per designer, aziende, istituzioni e ricercatori che indagano sul futuro dell’abitare e del fare. Ogni anno durante il più grande evento di design al mondo, la Milano Design Week, Alcova riunisce le persone che definiscono oggi la cultura del design attraverso un lavoro innovativo su ambienti abitativi, prodotti, sistemi, materiali e innovazione tecnologica. Fondato nel 2018 da Valentina Ciuffi (Studio Vedèt) e Joseph Grima (Space Caviar), Alcova è diventato uno dei progetti più seguiti del Fuorisalone, attirando regolarmente oltre 90mila visitatori.

Infine, tra gli eventi da segnare in agenda, se è completamente sold out il la conversazione tra Mark Godfrey, curatore della retrospettiva Pino Pascali (Fondazione Prada, Milano, fino al 23 settembre), e l’artista Peter Fischli al Cinema Godard della Fondazione, con a seguire il documentario Pino (2020) di Walter Fasano dedicato alla fulminante carriera dell’artista, potreste andare – o ritornare! – da MEGA Art Fair per The Flintstones Talks – episode 3: voids di Giovanni Scibilia e Marta Orsola Sironi: un momento colloquiale, dalle 10:30 alle 14 di oggi, con un pubblico selezionato chiamato a fare il punto sulla settimana artistica milanese più attesa dell’anno e giunta a conclusione.

Milano Art Week 2024: itinerario #7

BiM – Dove Bicocca incontra Milano

Viale dell’Innovazione, 3

info@bim-milano.com

bim-milano.com

Abbandonare il locale

David Horvitz

A cura di Nicola Ricciardi

>30.06.2024

OPR Gallery (breve)

Viale Corsica, 99

+39 02 48516 425

info@oprgallery.it

oprgallery.it

Istantanee

Ettore Tripodi

>03.05.2023

con un saggio di Sofia Silva e un testo di Anna Dumont

People do Water

Benedetta Panisson

>06.09.2024

M77

Via Mecenate, 77

+39 0284571243

info@m77gallery.com

m77gallery.com

Tino Stefanoni: The Search for Things

Solo show

a cura di Elizabeth Mangini

> 08.06.2024

Cassina Projects

Via Mecenate, 76/45

+39 02 3928 4131

info@cassinaprojects.com

cassinaprojects.com

To Romanticize with Indecision

Group show

>01.06.2024

a cura di Monia Ben Hamouda e Michele Gabriele.

Gustavo Nazareno

Solo show

June 2024

Zero…

Via Carlo Boncompagni, 44

+39 0245373992

info@galleriazero.it

galleriazero.it

Dusty Landscape

Micol Assaël

>22.06.2024

Porto di Mare

Hans Schabus

>22.06.2024

BAG- Bocconi Art Gallery

Università Bocconi

Via Sarfatti, 15

unibocconi.it

Il tempo sospeso: Opere di Sergio Scabar

Solo show

ideata da Fabio Castelli a cura di Angela Madesani

> 20.04.2024

Archivio Atelier Pharaildis Van den Broeck

Via Marco Antonio Bragadino, 2

+ 39 348 709 7090

aa.pharaildis.vandenbroeck@gmail.com

aapvdb.org

Project Room #9

Marta Pierobon, Forniture Pallotta

>25.05.2024

Alcova

Via Padova, 29

info@alcovamilano.com

alcova.xyz

Villa Borsani – Via Umberto I, 148, Varedo (MB)

Villa Bagatti Valsecchi – Via Vittorio Emanuele II, Varedo (MB)

Alcova 2024 – VII Edition

>21.04.2024

Fondazione Prada

Largo Isarco, 2

T.+39 02 5666 2611

info@fondazioneprada.org

fondazioneprada.org

Pino Pascali

a cura di Mark Godfrey

> 23 settembre 2024

MEGA Art Fair

Scalo Porta Genova

Via Valenza, 2

info@megaartfair.com

megaartfair.com

MEGA Art Fair 2024 – I edition

> 14.04.2024