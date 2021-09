L’estate è ormai agli sgoccioli ma per fare una bella nuotata c’è sempre tempo. Magari con un certo stile libero, nel senso di surreale, fuori dagli schemi. TOILETPAPER, il progetto editoriale di sole immagini ideato da Maurizio Cattelan e Pierpaolo Ferrari, ha infatti presentato BE WATER, la nuova, grande installazione pensata appositamente per gli spazi della piscina comunale Cozzi, svelata in occasione della Milano Design Week. BE WATER prende spunto da una fotografia nata per il magazine e trasformata in un gigantesco murale di 246 metri quadrati di superficie dipinta, con una base di circa 30 metri e un’altezza massima di oltre 10 metri, a dominare il vasto spazio interno della piscina. Promosso dal Comune di Milano e Milanosport, realizzato in collaborazione con Desigual, l’installazione rientra nell’ambito di una partnership tra il famoso brand di abbigliamento e TOILETPAPER, che presenteranno varie altre iniziative nel corso del 2022.

«La piscina Cozzi fa parte della mia vita, quando sono a Milano vado lì tutti i giorni a nuotare», ha raccontato Maurizio Cattelan. «È un luogo a cui sono legato da anni, e quando è nata la possibilità di realizzare un progetto per questi spazi, che hanno qualcosa di magico, solenne, si è concretizzato un pensiero che diverse volte, durante le mie nuotate in Cozzi, mi ha accompagnato», ha continuato l’artista, che pochi mesi fa è stato protagonista di una mostra al Pirelli HangarBicocca, a distanza di circa 10 anni dalla sua ultima esposizione nella città meneghina.

«L’opera BE WATER, realizzata da Maurizio Cattelan e Pierpaolo Ferrari (TOILETPAPER Magazine) renderà magico un luogo che già oggi è di grande valore artistico e simbolico per lo sport a Milano», ha scritto su Facebook Beppe Sala, sindaco di Milano. «Questa operazione è una testimonianza di ciò che Milano sa già essere e che vuole essere ancora di più nel futuro: una città che sappia mescolare le sue tante anime per costruire un’identità fatta di attenzione alle persone con la capacità innovativa e di sperimentazione di nuovi linguaggi artistici e culturali», ha continuato Sala. La speranza è che, dopo la lunga chiusura a causa delle misure di sicurezza dovute alla pandemia, la piscina Cozzi e tutte le altre possano rimanere aperte.

Progettata dall’ingegnere Luigi Lorenzo Secchi, la piscina Cozzi fu inaugurata nel 1934, intitolata alla memoria del militare milanese medaglia d’oro al valore Roberto Cozzi. È stata la prima vasca coperta in Italia, rappresentando un esempio di architettura all’avanguardia. L’opera, che si riflette in maniera suggestiva sull’acqua della piscina, si estende in due parti intorno al velario di ferro e vetro. Nell’immagine, una superficie acquea riveste il corpo di una donna distesa come se fosse una sorta di vestito o di morbido sudario, lasciandone emergere solo le mani e il viso. La figura femminile, labbra rosse come lo smalto sulle unghie, rivolge il suo sguardo enigmatico o ammiccante verso lo spettatore, o meglio, verso il nuotatore. La composizione è ambigua come tutte le immagine di TOILETPAPER e può essere interpretata da punti di vista speculari.

Quel che è certo è che sopporterà le particolari condizioni dell’ambiente, visto che è stata realizzata dallo studio di architettura All Out Lab e dai decoratori Maura Boldi, Alessandra Didone, Federica Ghio, Angelo Pennocchio, Alberto Pennocchio, con una pittura resistente all’umidità e in grado di mantenere nel tempo la brillantezza dei colori.

«TOILETPAPER è per noi la possibilità di immaginare senza limiti, nelle immagini, ma anche nelle contaminazioni che avvengono, spesso accidentalmente, con altri mondi, come dimostra l’incontro con Desigual, il Comune e Milanosport», prosegue Pierpaolo Ferrari. «BE WATER è la riproduzione più grande che sia stata realizzata di una nostra fotografia. È sorprendente anche per noi vedere come, pur amplificando enormemente la superficie e utilizzando un altro media, le immagini del magazine conservino la loro originaria forza/identità».

L’opera rimarrà visibile per i fruitori della piscina fino a settembre 2022 e, intanto, ci vuole immergersi nell’universo di Cattelan e Ferrari può farsi un giro alla casa dalla facciat rossa, bianca e blu, in via Balzaretti 4: la Toiletpaper Home è aperta al pubblico e, in collaborazione con Seletti, presenta una nuova collezione di mobili.