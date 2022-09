Olafur Eliasson entra nel mondo NFT, con un’installazione virtuale

Anche Olafur Eliasson entra nell’universo degli NFT: l’artista danese, considerato tra i più influenti al mondo, ha presentato “Your view matter”, un’opera d’arte immersiva, fruibile su una piattaforma online attraverso un visore di realtà virtuale. Si tratta di una sorta di grande installazione di forme e colori da esplorare liberamente, attraverso il movimento dello sguardo, con l’accompagnamento di una colonna sonora minimalista composta dallo stesso Eliasson. L’opera farà parte di “Nel tuo tempo”, mostra in apertura il 22 settembre a Palazzo Strozzi, a Firenze, nel cui ambito saranno esposte nuove installazioni ambientali e opere storiche che utilizzano elementi come il colore, l’acqua e la luce, per creare un’interazione inedita tra i sensi e il contesto monumentale della storica sede.

«Trasformare gli spazi virtuali in spazi di esplorazione è uno dei miei interessi di lunga data», ha spiegato Eliasson. «“Your view matter” ti invita a comprendere fisicamente come le tecnologie si intrecciano alla nostra capacità di vedere e di produrre ciò che vediamo. È un processo di disapprendimento, per riapprendere come funziona la visione, coinvolgendo non solo la vista ma anche il movimento della testa, del corpo e del cervello».

Sole e ghiaccio, per due opere iconiche

Nel corso della sua ormai lunga e densa carriera, Eliasson, che è nato a Copenaghen,il 5 febbraio 1967, ha creato molte opere che implicano una profonda relazione tra gli spettatori e lo spazio. Il suo lavoro più iconico è certamente “The weather project”, l’installazione presentata nell’amplissima Turbine Hall della Tate Modern di Londra nel 2003, che riproduceva l’atmosfera evanescente di un tramonto, con il grande disco giallo del sole appena velato da una nebbia impalpabile.

Più recente e anche più impattante è “Ice Watch”, un’opera composta da 30 iceberg recuperati alla deriva da un fiordo della Groenlandia e trasportati a Londra per sensibilizzare il pubblico – che poteva anche toccare i pezzi di iceberg in scioglimento – sull’emergenza climatica.

Your view matter: l’NFT sostenibile di Olafur Eliasson

In “Your view matter”, gli utenti possono muoversi attraverso una progressione di spazi geometrici sempre più grandi e, alla fine, raggiungere una sfera. L’architettura di questi spazi virtuali si basa sui cinque solidi platonici: tetraedro, ottaedro, icosaedro, dodecaedro e cubo. Queste forme sono animate da effetti di interferenza moiré, che cambiano anche repentinamente, in risposta ai movimenti e al coinvolgimento dello spettatore.

Realizzata in collaborazione con Acute Art, società che fornisce agli artisti l’accesso a tecnologie all’avanguardia, l’opera è stata commissionata da MetaKovan, al secolo Vignesh Sundaresan, ingegnere crittografico e collezionista d’arte che, nel 2021, acquistò “Everydays: the First 5000 Days”, l’opera digitale di Beeple che è passata alla storia per il suo record d’asta di 69,3 milioni di dollari, oltre che per aver dato il via alla mania per gli NFT.

L’NFT dell’opera di Olafur Eliasson sarà sarà coniato su Polkadot, una delle piattaforme considerate a minor impatto ambientale. Attualmente, si stima che il processo di conio di un NFT su questo protocollo produca 53,2 microgrammi di CO2. L’impronta di carbonio finale totalizzata dal processo di produzione sarà calcolata e comunicata dopo il rilascio.