Opera: la nuova installazione permanente di Edoardo Tresoldi a Reggio Calabria

Promossa e commissionata dal Comune e dalla Città Metropolitana, l’installazione di Tresoldi nasce per celebrare la relazione contemplativa tra il luogo e l’essere umano attraverso il linguaggio architettonico classico e la trasparenza della Materia Assente, espressa tramite la rete metallica.

Con 46 colonne che raggiungono gli 8 metri di altezza all’interno di un parco di 2.500 mq, uno dei più ampi spazi pubblici europei, l’architettura aperta offrirà un nuovo monumento attraversabile e completamente fruibile a cittadini e visitatori, delineando un’agorà mentale che trasporta i visitatori in una dimensione percettiva mutevole tramite giochi di altezze e profondità con il parco.

In occasione del week end di inaugurazione si terrà una serie di eventi gratuiti di musica, performance e poesia, tra cui l’installazione sonora di Teho Teardo, musicista e compositore, che racconterà la fusione tra Opera e il luogo attraverso un disegno sonoro articolato nei diversi momenti della giornata: mattino, tramonto e notte.

Opera è la seconda installazione di Tresoldi in Calabria dopo Il Collezionista di Venti, realizzata a Pizzo nel 2013 e la seconda grande opera pubblica permanente in Italia dopo la Basilica di Siponto in Puglia, commissionata dal MiBACT nel 2016.