Opera Viva: giovani artisti raccontano i quartieri di Torino

Uno scambio interattivo tra il luogo e l’artista. Il quartiere difficile, come quello di Barriera di Milano a Torino, che diventa luogo di crescita per l’arte, stimolo per la creazione da parte dei giovanissimi studenti dell’Accademia di Belle Arti. Un modo da un lato per formare i più giovani, dall’altro per convergere l’attenzione su alcune delle problematiche sociali della zona.

Opera Viva, l’Artista di Quartere, ideato da Alessandro Bulgini nel lontano 2008, è questo e molto altro. Nel suo ultimo progetto, tra settembre e ottobre, l’artista insieme alla curatela di Christian Caliandro, ha dato la possibilità a dieci giovani studenti o neolaureti dell’Accademia di Belle Arti di tutta Italia di poter interagire con l’ambiente in cui vivono per dare vita a nuove opere.

“Da sempre mi occupo del mio quartiere, questo è un territorio complesso – spiega Alessandro Bulgini -. Penso di essere una sorta di “guerrigliero urbano” che si avvale degli strumenti che ha a disposizione per trasformare l’esistente in altro, per organizzare l’appannaggio del territorio e sia a servizio della comunità. Opera Viva nasce da un termine nautico che indica la parte sommersa degli scafi dalla linea di galleggiamento in giù. Per me Opera Viva però è quella più importante dello scafo che interagisce con l’acqua, lo uso nell’arte contemporanea per sottolineare che la parte importante di un ambiente è quella invisibile, nascosta. Il compito dell’artista è proprio produrre immagini che la gente non conosce e di cui magari ha paura. In questo senso, i miei progetti raccontano tutti luoghi che diversamente la gente non conoscerebbe, senza imporre per nessun giudizio. L’idea è proprio di difendere il quartiere tramite l’arte con i mezzi a disposizione. Con il progetto Artista di Quartiere, insieme a questi ragazzi siamo andati ad analizzare delle tecniche, inserite in un “vademecum” volto a pensare a questa nuova figura artista da inserire nei territori”.

L’idea dell’Artista di Quartiere è quella di relazionare appunto arte e spazio pubblico, evidenziando il ruolo dell’opera nella vita di tutti i giorni, nella comunità e nelle relazioni tra le persone. I ragazzi, armati del proprio estro creativo e con a disposizione qualsiasi tipo di materiale, hanno lavorato in sinergia e singolarmente realizzando lavori in vari punti dei propri quartieri.

Tutti sono diventati appunto “Artisti di Quartiere”, protagonisti attivi della propria realtà quotidiana. Per quattro settimane hanno sperimentato un progetto di “opera di arte vivente”, immergendosi in questo workshop creativo e interagendo attraverso il mezzo dell’arte con le persone, i luoghi, gli oggetti che li circondano.

“È interessate riuscire ad avere un contatto con il luogo e stimolare il luogo per conoscere i dintorni, sviluppando una relazione che porti a un’evoluzione – racconta Brenno Franceschi, artista del progetto -. A tal proposito abbiamo scelto determinati luoghi per esempio della fermata del tram 4 oppure le colonnine dei to-bike che sono state divelte: ecco dove c’è una mancanza noi andiamo a colmare. E lo abbiamo ripetuto, in modo da far capire che quello è diventato un luogo dell’arte”.

“Si riesce a lavorare meglio con la quotidianità piuttosto che in ambienti chiusi e lontani come uno spazio espositivo – aggiunge Beatrice Sacco – penso poi che questo è un quartiere molto vivo (Barriera di Milano, ndr), ed è affascinante interagire con una realtà di questo tipo. Estendere questo progetto tra di noi e con la popolazione è proprio l’obiettivo finale: creare progetti fatti dalla collettività e che parlano alla collettività”.

“Un aspetto fondamentale è l’interazione con il quartiere e con la sua biodiversità – conclude Federico Zamboni -. La realtà delle periferie può essere complicata, la gente la vede come un posto con poche opportunità, distante da qualsiasi orizzonte invece, secondo me, va vissuta e approfondita. Quello di Barriera di Milano è un quartiere difficile, ma è anche una ricchezza, se la si riesce a vivere senza pregiudizi e senza partire da nessun preconcetto, vivendo solo le persone che la abitano”.

Il progetto

Il progetto AdQ avrebbe dovuto svolgersi durante la scorsa primavera, configurandosi in concreto come un progetto di residenza per giovani artisti provenienti da tutta Italia. La recente emergenza Covid-19 ha reso impossibile la prosecuzione del progetto nelle modalità pianificate in precedenza. Il presente ha posto nuove sfide e riflessioni, sottolineando ulteriormente l’importanza dei territori e di un rapporto ancora più profondo tra arte e collettività, così come il ruolo fondamentale della formazione delle nuove generazioni: valori già impliciti nella poetica di Bulgini che hanno spinto gli organizzatori a sviluppare ancora di più la portata del progetto, aumentando il numero dei giovani beneficiari e amplificando il raggio d’azione dell’artista di quartiere da Barriera di Milano ai singoli luoghi in cui si trovano gli studenti coinvolti.

I ragazzi hanno partecipato, in presenza e online, a workshop e ad azioni sul territorio torinese, interagendo con la comunità, nelle modalità non predefinite, che anzi traggono linfa dall’imprevedibilità della vita, con cui opera Bulgini, facendosi tutti interpreti e attori protagonisti della realtà che li circonda.

L’obiettivo è anche la scalabilità del progetto: ogni singolo artista, rientrando nel proprio territorio di appartenenza è diventato “artista del proprio quartiere”, mettendo a disposizione della comunità le esperienze ricavate nel corso del progetto. Le immagini, le storie e i racconti di questo percorso saranno ancora raccontate sui canali social del progetto (FB / IG @artistadiquartiere). L’obiettivo non è solo quello di offrire una narrazione complessiva di quanto realizzato, ma anche di compiere un lavoro di scouting tra le nuove generazioni, una sfida fondamentale per il futuro dell’arte contemporanea del nostro Paese, in cui l’Associazione Flashback crede fortemente.

Il progetto è vincitore del bando “Creative Living Lab – II Edizione” promosso e sostenuto dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del MiBACT e realizzato in collaborazione con il Segretariato Regionale del MiBACT per il Piemonte, e ha visto la collaborazione con l’ultima edizione virtuale proprio di Flashback 2020.