Il luogo è d’eccezione, così come i protagonisti: la terza puntata di Masterpiece. Sulle tracce della meraviglia, la nuova docu-serie condotta da Raffaele Quattrone, in onda il 28 aprile, dalle 11, sulla piattaforma digitale Documentando. Archivio del Documentario Italiano, sarà ambientata nella Real Academia de España en Roma. Un iconico polo culturale sul Gianicolo con una vista mozzafiato sulla capitale e che, da 150 anni, è ancora oggi contemporaneo, ospitando operatori culturali internazionali, organizzando mostre, convegni e concerti con entrata gratuita. Desiderio e modelli sociali è il titolo della puntata e, con un tema del genere, non si potevano non prendere in considerazione due artisti come Vanessa Beecroft, che con i suoi affascinanti tableaux vivants, dagli anni ’90 a oggi, ha occupato le sale dei più importanti musei del mondo, e Jeff Koons, l’artista dei superlativi e degli eccessi, il più conosciuto, il più discusso, il più pagato, arrivato anche sulla Luna.

Nato in piena pandemia, in un periodo nel quale era vietato spostarsi, MASTERPIECE propone un’esplorazione del panorama artistico contemporaneo più recente, con i piedi piantati in Italia e, in particolare, a Roma. Attraverso un linguaggio semplice e coinvolgente, la docu-serie accompagna il pubblico in un viaggio alla scoperta dell’arte contemporanea internazionale, con il coinvolgimento di artisti provenienti da tutto il mondo, come Shirin Neshat, Imran Qureshi, Bertozzi & Casoni, Michelangelo Pistoletto, Vanessa Beecroft, Jeff Koons, Alberto Di Fabio, Mona Hatoum, Marinella Senatore e Anri Sala, che hanno collaborato direttamente con Quattrone alla scrittura degli episodi.

Per questa terza puntata, dall’Hotel de la Ville, gioiello Rocco Forte Hotels e iconico palazzo settecentesco che svetta in cima a Trinità dei Monti, ispirato proprio al Grand Tour, utilizzando una bici – simbolo di libertà, emancipazione femminile, sostenibilità ambientale – interamente fatta a mano, realizzata ad hoc da Scatto Italiano, Raffaele insieme agli Amici di Masterpiece, Stefano Paiano, Giulia Santullo, Arianna Sarghini e Carola Tangari, e all’assistente ricercatore di meraviglie, Christopher DiCas, raggiungono la Real Academia de España en Roma, per parlare di Desiderio e modelli sociali, attraverso i linguaggi della contemporaneità.

Il collezionista australiano John Kaldor racconterà una delle prime performance di Beecroft, svolta proprio in Australia, e la vera storia di Puppy, una delle opere più famose di Koons. Una prospettiva parallela sarà poi aperta dai sociologi Manuela Marchetti e Tiziano Bordoni del dipartimento Emilia Romagna dell’Associazione Nazionale Sociologi e gli Amici degli Amici di Masterpiece. Quali sono i nostri desideri? Da cosa sono influenzati? La risposta all’arte contemporanea.