Premio Meridiana al Museo Madre: i vincitori della prima edizione

La Fondazione Donnaregina per le Arti Contemporanee – Museo Madre e l’Associazione Amici del Madre hanno annunciato i vincitori della prima edizione del Premio Meridiana, curato da Mario Francesco Simeone, nato con l’intento di promuovere la produzione artistica del Sud Italia e di sostenere la ricerca curatoriale che la valorizza.

I due progetti selezionati sono quelli della curatrice Gabriella Rebello Kolandra (Rio de Janeiro, 1993), che presenterà le opere di Clarissa Baldassarri (Civitanova Marche, 1994), Maria Luce Cacciaguerra (Palermo, 1997) e della pioniera dell’arte concettuale Anna Maria Maiolino (Scalea, 1942), e del curatore Samuele Piazza (Parma, 1988), con gli artisti Andrea Bolognino (Napoli, 1991), Raffaela Naldi Rossano (Napoli, 1990) ed Effe Minelli alias Fabio Cirillo (Pompei, 1986).

I progetti vincitori saranno realizzati al Museo Madre di Napoli tra la fine del 2025 e la prima metà del 2026 in due mostre personali, ognuna delle quali vedrà i curatori e gli artisti premiati lavorare in stretta sinergia. Ai curatori spetterà un riconoscimento di 5mila euro, mentre agli artisti andranno 7mila euro ciascuno per la produzione delle opere.

«Insieme agli Amici del Madre, siamo entusiaste del grande successo riscontrato dalla prima edizione del Premio Meridiana, che ha raccolto ben 64 candidature. Questo risultato conferma la vitalità, la complessità e l’urgenza delle pratiche artistiche contemporanee nel Meridione», hanno dichiarato Angela Tecce, Presidente della Fondazione Donnaregina per le Arti Contemporanee, ed Eva Fabbris, Direttrice del Museo Madre. «I due vincitori si distinguono per visioni originali, profondamente radicate nella ricerca e capaci di interrogare il presente attraverso linguaggi innovativi. Siamo grate a tutte e tutti gli artisti e i curatori che hanno partecipato con generosità e profondità di pensiero. Queste energie ci confermano che il Sud è laboratorio di idee e ha la forza di continuare a crescere come spazio critico di produzione culturale. Il nostro impegno è di sostenere le traiettorie più coraggiose e significative del panorama artistico meridionale».

A valutare le candidature e scegliere i vincitori, una giuria composta da Stefano Collicelli Cagol, Direttore del Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato, Eva Fabbris, Direttrice del Museo Madre, Luca Lo Pinto, già Direttore artistico del MACRO di Roma, Renato Magaldi, Presidente degli Amici del Madre, e Angela Tecce, Presidente della Fondazione Donnaregina.

I progetti selezionati saranno presentati al Museo Madre dai curatori vincitori, in conversazione con Mario Francesco Simeone, nell’ambito della 21ma Giornata del Contemporaneo AMACI, in programma sabato 4 ottobre 2025.

Chiuso il 30 giugno 2025 e supportato da Fondazione Tridama e Antony Morato, il bando ha raccolto 64 progetti candidati e coinvolto oltre 250 tra curatori e artisti. Rivolto a curatori under 45 attivi in Italia, il bando chiedeva di presentare un progetto espositivo con tre artisti, di cui almeno due under 35, originari o legati al Sud. Tema della prima edizione è Ogni cosa è tutte le cose, ispirato a Conversazione in Sicilia di Elio Vittorini: un riferimento che sottolinea la pluralità dei linguaggi artistici e la capacità del Sud di intrecciare storie locali e vissuti globali.