Rivoluzione al Mimmo Rotella Institute: Antonella Soldaini si dimette

Antonella Soldaini si è dimessa dal suo incarico di Direttrice del Mimmo Rotella Institute. L’annuncio è stato dato dalla stessa Soldaini attraverso un comunicato, nel quale sono espresse anche le motivazioni che hanno portato alle dimissioni: «Pur confermando tutta la fiducia alla famiglia Rotella e ringraziandola per l’impegno continuo che ha profuso nel supportare l’attività svolta negli anni dal Mimmo Rotella Institute al fine di portare avanti la conoscenza della figura di Mimmo Rotella in Italia e all’estero, devo purtroppo ugualmente dimettermi dalla veste di direttore del Mimmo Rotella Institute», si legge nella nota. «Non ci sono più le condizioni per collaborare con la Fondazione Mimmo Rotella la cui attività culturale, che per molti anni è stata gestita dal Mimmo Rotella Institute e che ora è tornata nelle prerogative della Fondazione, non mi trova d’accordo», motiva Soldaini.

Associazione fondata nel 2012 per volere di Inna e Aghnessa Rotella – che siedono anche nel cda della Fondazione Mimmo Rotella, presieduta da Nicola Canal – il Mimmo Rotella Institute promuove a livello nazionale e internazionale la conoscenza e la tutela della figura e dell’arte di Mimmo Rotella. Considerato uno dei protagonisti del rinnovamento dei linguaggi artistici della seconda metà del XX secolo, la figura di Rotella è legata ai movimenti del Nouveau Réalisme e della Pop Art internazionale. Nato nel 1918 e scomparso nel 2006, sono diventati iconici i suoi decollages, realizzati prevelando frammenti dai manifesti pubblicitari affissi ai muri delle città, riadattandoli in nuove combinazioni e incollandoli nuovamente su tela. Tra le attività svolte dall’Institute, la verifica storico-scientifica e tecnica delle opere e della relativa documentazione, finalizzate all’inserimento nel catalogo ragionato curato da Germano Celant, il cui secondo volume è uscito nel settembre 2020, pubblicato da Skira (ce ne parlava la stessa Soldaini in questa nostra intervista).

E alle dimissioni di Soldaini sono seguite anche quelle del team di ricerca relativo al catalogo ragionato e di membri del Comitato Scientifico del Mimmo Rotella Institute, composto da Vincenzo de Bellis, Elizabeth Mangini e Vicente Todolí e istituito a seguito della prematura scomparsa di Celant.