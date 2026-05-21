Shadow Man: arriva il documentario non autorizzato su Larry Gagosian

Nel sistema dell’arte contemporanea esistono pochissime figure capaci di esercitare un potere quasi sovrano. Larry Gagosian è indiscutibilmente una di queste. Abituato a muovere il mercato globale attraverso le sue 17 sedi sparse nel mondo, il “re dei galleristi” si trova ora al centro di un’operazione visiva che non ha né orchestrato né approvato. Il regista canadese Barry Avrich, celebre per le sue inchieste nel dietro le quinte del collezionismo, ha infatti da poco confermato la produzione di Shadow Man: Inside The Secret World of Larry Gagosian, un documentario biografico totalmente non autorizzato che promette di scardinare l’assoluta riservatezza che circonda la galleria e il suo fondatore.

La notizia avrebbe colto di sorpresa lo stesso team di Gagosian, rimasto del tutto all’oscuro del progetto fino alla fuga di notizie. Il film promette di essere un ritratto ravvicinato e privo di filtri diplomatici, costruito attraverso una fitta rete di interviste esclusive a ex dipendenti della galleria, insider del mercato e artisti che hanno vissuto dall’interno le spietate dinamiche commerciali del colosso newyorkese.

Per Barry Avrich si tratta della terza, attesissima incursione nelle pieghe più opache dell’art world. Il regista ha già firmato nel 2017 Blurred Lines: Inside the Art World — un viaggio graffiante nel gioco multimilionario tra genio e finanza che vedeva protagonisti nomi del calibro di Marina Abramović e Damien Hirst — e, nel 2020, il fortunatissimo Made You Look, incentrato sulla clamorosa truffa dei falsi espressionisti astratti della Knoedler Gallery. Con Shadow Man, l’obiettivo di Avrich si sposta direttamente sull’uomo che ha ridefinito la figura del mercante d’arte contemporanea, trasformandola in una holding finanziaria di reputazione colossale.

Come scriveva il New Yorker in un celebre e monumentale profilo dedicato al gallerista, «Gagosian ha avuto così tanto successo nel vendere arte ai padroni dell’universo da essere diventato uno di loro». Ed è proprio questa transizione, da intermediario a magnate globale, il nucleo concettuale attorno a cui ruota l’indagine di Avrich. Quando il prestigio culturale si fonde in modo così viscerale con il capitale economico, i meccanismi di selezione, promozione e quotazione degli artisti smettono di essere semplici dinamiche di galleria per farsi strategie di potere.

Shadow Man promette dunque di rompere quel velo di riservatezza e omertà dorata che da sempre tutela i contratti, i passaggi di proprietà e le spietate trattative del mercato secondario blue chip. Il documentario di Avrich si preannuncia come un saggio visivo cruciale per comprendere non solo la parabola di un uomo partito da zero a Los Angeles, ma anche i cambiamenti di un intero sistema culturale che ha scelto il denaro come proprio valore assoluto.