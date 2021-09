Theaster Gates e Prada lanciano un premio per i giovani designer

Continua la collaborazione a sfondo sociale tra Theaster Gates e Prada. Già presidente del Diversity and Inclusion Advisory Council, board specificamente dedicato al tema dell’inclusione, l’artista afroamericano ha presentato il Dorchester Industries Experimental Design Lab. Sviluppato da Dorchester Industries, il dipartimento design e produzione dello studio di Gates, in collaborazione con Rebuild Foundation e il Gruppo Prada, il progetto comprende un programma triennale dedicato ad artisti neri, nonché una piattaforma di incontro per le organizzazioni interessate a collaborare con i talenti emergenti dell’arte e della creatività. Situato nel South Side di Chicago, un’area superficialmente considerata a rischio per l’alto tasso di criminalità ma anche dinamica e densa di spunti creativi, l’Experimental Design Lab avrà portata e rilevanza internazionale e rappresenterà uno spazio di scambio, formazione, confronto e visibilità per i futuri designer.

«Sono entusiasta di collaborare con il Gruppo Prada per dare vita a un nuovo polo di energia creativa dedicato al design nel South Side, riunendo intorno al nostro primo gruppo di premiati e ai loro progetti una rete di designer affermati, di artisti e intellettuali», ha dichiarato Theaster Gates. «Per troppo tempo le nelle nostre comunità creative i talenti non hanno potuto disporre di visibilità e di opportunità adeguate. Ora più che mai, i leader creativi devono supportare il lavoro dei designer emergenti di colore e metterli in contatto con grandi aziende interessate a talenti diversi», ha continuato l’artista che, a marzo 2021, è stato protagonista di una personale al Prada Rong Zhai, la residenza storica di Shanghai trasformata in uno spazio espositivo dal brand.

Mostre a parte, Gates è ampiamente conosciuto per i suoi progetti ad alto impatto sul territorio. Per esempio, per la Biennale di Architettura di Chicago del 2015, convertì l’ex sede abbandonata di una banca, situata in un quartiere a basso reddito della città statunitense, in un luogo aperto alla cittadinanza, con gallerie d’arte, spazi per eventi culturali e biblioteche pubbliche. Nel 2009, inoltre, Gates diede impulso all’istituzione della Rebuild Foundation, per incoraggiare le comunità creative nei quartieri marginali di Chicago, con una programmazione artistica e rifunzionalizzando gli spazi abbandonati. Docente di Visual Arts alla University of Chicago, città dove peraltro è nato, nel 1973, Gates ha avuto una formazione in pianificazione e conservazione urbanistica ed è stato scelto come autore del prossimo Serpentine Pavilion del 2022, primo non architetto a ricevere la prestigiosa commissione della Serpentine Gallery di Londra.

«Prada è orgogliosa di collaborare con l’artista e innovatore sociale Theaster Gates con il quale condivide una missione: consentire che la prossima generazione di creativi e designer possa beneficiare delle competenze, della rete di contatti e del sostegno necessari per rafforzare la propria influenza artistica e la propria crescita professionale», ha dichiarato Malika Savell, Chief Diversity, Equity & Inclusion Officer per Prada North America.

Gli Experimental Design Awards premieranno i designer emergenti che avranno saputo dimostrare uno straordinario potenziale creativo. I destinatari del premio riceveranno supporto finanziario e avranno l’opportunità entrare in contatto con aziende internazionali e con il loro network grazie a programmi annuali dedicati e a workshop tra New York, Chicago e Los Angeles. Ogni premiato dell’Experimental Design Lab sarà selezionato da personalità influenti nel campo della moda, dell’arte e del design. Il primo gruppo di premiati sarà selezionato e annunciato a ottobre 2021.