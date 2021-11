In occasione della settimana di apertura delle tre principali fiere d’arte torinesi – Artissima, The Others, Flashback – in concomitanza con l’uscita di un leaflet rinnovato di Torino Art To Date e di una serie di approfondimenti legati alle realtà no profit e agli spazi emergenti della città di Milano per il progetto Hybrida, Untitled Association è lieta di lanciare un’edizione speciale di Torino Art to Date che fornisca a professionisti del settore, appassionati d’arte e non solo qualche spunto per un itinerario con le iniziative da non perdere. Nel primo itinerario segnaliamo tre iniziative dislocate tra i quartieri Crocetta, Cenisia e Borgo San Paolo.

A partire da domani 2 novembre e fino al 9 gennaio 2022, la mostra in corso alla Fondazione Merz dal titolo “Marisa e Mario Merz. La punta della matita può eseguire un sorpasso di coscienza” accoglierà tre nuovi lavori – Russian Stones (1994), Pittore in Africa (2021) e Continuo infinito presente (1984/2021) – rispettivamente di Richard Long, Giulio Paolini e Remo Salvadori: un progetto inedito, curato da Mariano Boggia, con l’obiettivo di creare una dimensione dialogica e di confronto tra differenti linguaggi espressivi, e un tentativo di raccontare la rete di rapporti che nel corso della loro lunga carriera Marisa e Mario Merz hanno intrattenuto con artisti nazionali e internazionali.

La seconda tappa è alla Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino (GAM) che dal prossimo 3 novembre ospiterà nello spazio denominato “Wunderkammer” la personale di Luigi Ontani dal titolo “Alam Jiwa & Vanitas”. Nel progetto, curato da Elena Volpato, l’artista propone un intimo microcosmo popolato di innumerevoli figure; scultura, fotografia acquarellata, immagini lenticolari, maschere, burattini del teatro d’ombre e acquerelli raccontano di un ambiente immaginifico che congiunge sacro e profano, Oriente e Occidente.

A conclusione di questo primo circuito, non può mancare una visita agli spazi di OGR Officine Grandi Riparazioni che fino al 16 gennaio 2022 ospiterà il group show “Vogliamo tutto. Una mostra sul lavoro, tra disillusione e riscatto”. Curata da Samuele Piazza e Nicola Ricciardi, la collettiva prende spunto dal romanzo pubblicato nel 1971 da Nanni Balestrini: i lavori di Andrea Bowers, Pablo Bronstein, Claire Fontaine, Tyler Coburn, Jeremy Deller, Kevin Jerome Everson, LaToya Ruby Frazier, Elisa Giardina Papa, Liz Magic Laser, Adam Linder, Sidsel Meineche Hansen, Mike Nelson, Charlotte Posenenske sono chiamati a riflettere sulla trasformazione del lavoro nel contesto post-industriale e nell’era digitale. Istallazioni, sculture, video e performance occupano così gli spazi di un luogo, quello delle officine, simbolo di un passato industriale assai recente che ha lasciato posto, trasformandosi, a nuovi modelli di produttività.

Venerdì 3 novembre, presso il Duomo di OGR, a partire dalle ore 21, sarà possibile assistere alla performance Throwing Balls at Night di Jacopo Milani insieme a Kenji Benji, Gogo Savoia e Zell Revlon Savoia.

Itinerario 1 – lunedì, 1 novembre

Fondazione Merz

Marisa e Mario Merz. La punta della matita può eseguire un sorpasso di coscienza

Marisa and Mario Merz, Richard Long, Giulio Paolini and Remo Salvadori, curated by Mariano Boggia

02.11 > 09.01.2022

GAM Torino

Alam Jiwa & Vanitas

Luigi Ontani, curated by Elena Volpato

> 30.01.2022

OGR Officine Grandi Riparazioni

Vogliamo tutto. Una mostra sul lavoro, tra disillusione e riscatto

Andrea Bowers, Pablo Bronstein, Claire Fontaine, Tyler Coburn, Jeremy Deller, Kevin Jerome Everson, LaToya Ruby Frazier, Elisa Giardina Papa, Liz Magic Laser, Adam Linder, Sidsel Meineche Hansen, Mike Nelson, Charlotte Posenenske, curated by Samuele Piazza with Nicola Ricciardi

> 16.01.2022

Throwing Balls at Night

Performance by Jacopo Miliani with Kenji Benji, Gogo Savoia and Zell Revlon Savoia

03.11.2021 H 21:00 >