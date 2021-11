In occasione della settimana di apertura delle tre principali fiere d’arte torinesi – Artissima, The Others, Flashback – in concomitanza con l’uscita di un leaflet rinnovato di Torino Art To Date e di una serie di approfondimenti legati alle realtà no profit e agli spazi emergenti della città di Torino per il progetto Hybrida, Untitled Association è lieta di lanciare un’edizione speciale di Torino Art to Date che fornisca a professionisti del settore, appassionati d’arte e non solo qualche spunto per un itinerario con le iniziative da non perdere.

Senti come suona Artissima

Ultima del trio fieristico – ma non per importanza – ad aprire l’Art Week torinese è Artissima, la principale fiera d’arte contemporanea in Italia fondata nel 1994 e che quest’anno si terrà dal 5 al 7 novembre. Diretta da Ilaria Bonacossa, costituisce un polo di attrazione per le gallerie di tutto il mondo ed è strutturata in quattro sezioni artistiche – Main Section, New Entries, Dialogue/Monologue e Art Spaces & Editions – affidate a curatori e direttori di musei internazionali. Dal 2020 si è dotata anche di una versione online su piattaforma digitale chiamata Artissima XYZ, disponibile dal 4 al 9 novembre.

Oltre ad OVAL Lingotto Fiere, sede principale dove saranno presenti gli espositori della fiera, si segnalano anche due dei progetti speciali: Combo, che conferma la partnership con Artissima, si trasforma per l’occasione in “What a Combo! Art and Music Artissima Lounge”: una creative lounge dove dal 4 al 6 novembre, a partire dalle 22:30, si alterneranno sound performance, proiezioni e dj set dedicati al pubblico di Artissima (l’accesso sarà consentito solo ai possessori di un titolo di ingresso alla fiera); mentre Intesa Sanpaolo, main partner dal 2021, proporrà un progetto espositivo dal titolo “Rimbalzi”, con immagini dall’Archivio Publifoto Intesa Sanpaolo e dalla sezione fotografica dell’Archivio Storico della Banca che sarà on line su una piattaforma digitale dedicata, ospitata su artissima.art dal 3 novembre al 5 dicembre.

Durante la rassegna, Untitled Association presenterà il suo leaflet cartaceo – in una versione rinnovata – un’edizione speciale di Torino Art to Date pensata come strumento aggiornato sulla variegata programmazione di mostre ed eventi previsti per l’Art Week torinese.

Sosta al PAV e i Goals di TOwards 2030

Il percorso procede con una seconda sosta al PAV Parco Arte Vivente, un centro sperimentale d’arte contemporanea costituito da un’area verde di 23mila mq – che dal 2008 ospita installazioni di tipo permanente e semi-permanente – e da un museo interattivo che funge da luogo di incontro e di esperienze che ruotano intorno al rapporto arte e natura. Dal 5 novembre e fino al 27 febbraio 2022 sarà ospitata nel parco la mostra personale di Eugenio Tibaldi, dal titolo “Temporary Landscape. Erbari, mappe, diari”, curata da Marco Scotini. L’esposizione intende focalizzarsi sull’opera grafica dell’artista – da sempre interessato alle dinamiche di appropriazione dello spazio e ai territori marginali – come modalità ibrida al confine tra rappresentazione estetica, fotografia, progettazione architettonica e riflessione teorica.

Rimanendo all’interno del PAV, segnaliamo anche L’Albero del PAV, opera di Piero Gilardi dal 2018 parte delle ben 25 installazioni che anche quest’anno illuminano le strade e le piazze della città sabauda, dal centro alla periferia, e che rientrano nell’iniziativa Luci d’Artista. Un appuntamento classico e una mostra a cielo aperto durante la settimana dell’arte torinese che da fine ottobre a inizio gennaio raccoglie le opere di artisti contemporanei nazionali e internazionali.

Conclude l’itinerario il “Goal 9. Industry, Innovation and Infrastructure” di TOwards 2030 What Are You Doing? sito in via Nizza, 199: un progetto nato da un’idea del Comune di Torino e di Lavazza con l’obiettivo di diffondere i Global Goals delle Nazioni Unite combinando street art e sostenibilità. Il Goal specifico, realizzato dall’artista Dzmitryi Kashtalyan, ha come obiettivo la costruzione di infrastrutture resiliente e promuovere l’innovazione ed una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile.

Torino Art Week 2021: la mappa di Untitled

Artissima

05.11 > 07.11

Preview (su invito): 04.11

PAV – Parco Arte Vivente

Temporary Landscape

Eugenio Tibaldi, curated by Marco Scotini

05.11 > 27.02.2022

Luci d’Artista

at Via Giordano Bruno, 31

L’albero del PAV

Permanent installation by Piero Gilardi

TOwards 2030

at Via Nizza. 199

Goal 9. Industry, Innovation and Infrastructure

Dzmitryi Kashtalyan