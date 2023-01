Installazioni, proiezioni e performance permetteranno al pubblico di conoscere i borsisti e di approfondire, in un’esperienza immersiva, le dinamiche del loro lavoro all’interno della comunità multidisciplinare dell’Accademia. Le opere presentate mettono in evidenza alcune delle tematiche al centro della vita dell’American Academy portate avanti in questi mesi dai borsisti, così come le collaborazioni e gli scambi attivati tra diversi campi di ricerca e le relazioni instaurate con la città di Roma: indagini di carattere storico si intrecciano con questioni di grande attualità, come quelle ambientali, identitarie, della conservazione del patrimonio, in una costante ricerca di soluzioni innovative e narrazioni per condividerle. Trovate tutte le informazioni qui