Mentre l’anno si appresta a finire, un momento di grande rilievo per il panorama artistico del Ruanda prende forma: si tratta dell’apertura del Gihanga Institute of Contemporary Art – GICA. Se, agli occhi di molti, può sembrare solo l’ennesima apertura di un’istituzione museale, nel panorama culturale dell’Africa orientale, storicamente segnato da una forte asimmetria tra investimenti economici e infrastrutture artistiche, assume una valenza da non sottovalutare.

Il GICA, infatti, è il primo centro non profit del Ruanda interamente dedicato all’arte contemporanea, alla cultura visiva e alla rilettura critica della storia nazionale: un’iniziativa che mira a colmare un vuoto istituzionale in un Paese che negli ultimi anni ha puntato con decisione su settori come tecnologia, innovazione e sport, spesso sostenuti da partnership internazionali, lasciando invece l’ecosistema artistico in una posizione piuttosto marginale.

Il GICA rivendica inoltre un modello indipendente ma aperto alle collaborazioni, inserendosi così in un più ampio movimento panafricano che punta a rafforzare le infrastrutture culturali del continente dall’interno, senza necessariamente replicare modelli istituzionali occidentali.

Il museo sorge nel cuore della capitale ruandese, in un quartiere dinamico e in rapida trasformazione, spesso definito il “Soho” di Kigali. Alla base del progetto ci sono la curatrice e consulente Kami Gahiga, attiva tra Kigali e Londra e figura chiave nei circuiti internazionali (è anche VIP representative per i Paesi africani ad Art Basel), e l’artista ed educatrice Kaneza Schaal, da anni impegnata in una pratica che intreccia performance, pedagogia e memoria storica. Insieme hanno immaginato un’istituzione capace di rispondere a bisogni locali senza rinunciare a un respiro internazionale.

L’edificio che ospita il GICA è esso stesso parte integrante del progetto. Progettato dall’architetto ruandese Amin Gafaranga come residenza privata, è stato progressivamente riconfigurato, dopo anni di dialogo, come spazio pubblico. Al suo interno, si susseguono non solo le sale espositive ma anche una biblioteca di consultazione, uno spazio per proiezioni e talk, studi e una residenza per artisti e scrittori, configurandosi come un vero e proprio centro di produzione culturale. Non a caso, il percorso del visitatore inizia proprio dalla biblioteca, curata dall’artista e teorico Christian Nyampeta e concepita come luogo di incontro e di attivazione del pensiero critico.

È qui che prende forma anche la mostra inaugurale, Inuma: A Bird Shall Carry the Voice (visitabile fino al 19 marzo 2026), che riunisce sei artisti ruandesi di diverse generazioni: Kaneza Schaal, Sanaa Gateja, Francis Offman, Feline Ntabangana, Cedric Mizero e Innocent Nkurunziza.