Vienna, città super contemporanea: gli appuntamenti dell’Art Week

Nel mese di novembre,Vienna offre un motivo in più per visitarla, con l’appuntamento dell’Art Week: dal 18 al 25, un ricco programma ha animato i luoghi d’arte della città, che presenta la settimana dell’arte alla sua diciottesima edizione, ormai una tradizione di lunga data. Un’occasione per vivere l’arte da vicino, con un occhio al passato e uno al futuro. Con il tema di quest’anno, “Challenging orders”, nella Vienna Art Week si mettono in discussione gli ordini prestabiliti, riflettendo sulle tematiche più attuali della nostra realtà. Dall’economia all’estetica, dal sociale alla politica, alla cultura, l’arte rivela il suo potenziale nel rappresentare il nostro tempo.

Vienna: moderna e contemporanea

Culla della Secessione viennese, la capitale austriaca sul finire del XIX secolo fu teatro di grandi cambiamenti in ambito artistico, destinati a fare la storia. Da allora, la spinta creativa non si è più fermata nella città che, oggi, ospita una delle più grandi aree dedicate all’arte nel mondo. Si tratta del Museums Quartier, al confine col centro storico, inaugurato nel 2001, tra i punti d’interesse da visitare durante la Vienna Art Week. Qui si trovano il Leopold Museum, con la più importante collezione di Egon Schiele al mondo, e il mumok, dove si fa un salto avanti nel tempo con l’arte del XX e XXI secolo della collezione permanente.

Quasi pronta all’inaugurazione, sul finire dell’Art Week, la mostra temporanea al mumok “mixed up with others before we even begin”. Un’esposizione che propone un’indagine su quei modelli di pensiero che, all’interno della cultura visiva contemporanea, riescono a conciliare entità diverse. Ancora nel MuseumsQuartier si trova il Q21 che ospita l’Artists-in-Residence programme, dove è possibile conoscere il lavoro di artisti da diverse parti del mondo, attualmente in residenza: Neil Mendoza, Koloah (Dmytro Avksentiev), Aleksandra Kononchenko, Anna Kove, Juraj Mydla, TJ Cuthand, Rebecca Chesney & Lubaina Himid, Anatoly Belov.

House of Challenging orders

Un edificio d’uffici convertito in sede espositiva è invece la sede della House of Challenging Orders. Qui, il co-fondatore e direttore della Vienna Art Week, Robert Punkenhofer, porta il progetto di una mostra in cui gli ordini prestabiliti, le regole e i canoni della nostra società vengono messi in discussione dall’arte e dal pensiero critico. Come intendiamo i legami sociali e le scale gerarchiche, la predominanza e il riscatto dei generi, il potere e il denaro, la funzione dei corpi e dei ruoli. Questi i sottotemi dell’esposizione in House of Challenging Orders, dove si trovano artisti viennesi e non, giovani e storici, lavori iconici e meno conosciuti.

Così, nella House of Challenging Orders, si alternano i lavori di Pipilotti Rist, The Yes Man, Oliver Ressler, Manu Luksch e Regina José Galindo, tra gli altri. Pittura, scultura, fotografia, video e performance: una proposta artistica che esplora i media a 360 gradi, proponendo la ricerca d’artisti da scoprire, come Christiane Peschek, Mai-Thu Perret, Mirabella Paidamwoyo, Monica C. Lo Cascio. In questo modo, Robert Punkenhofer, affiancato da Julia Hartmann, esplora, con la sua curatela, gli interrogativi del nostro tempo che ribaltano le visioni più ordinarie.

Tutte le strade portano all’Art Week

Studi aperti, gallerie, musei, works in progress e residenze: in ogni zona della città c’è una porta aperta per la Vienna Art Week. Dai luoghi più classici ai più recenti e meno convenzionali, l’arte a Vienna si diffonde in maniera capillare nel tessuto urbano. L’opera di Jean-Frédéric Schnyder è esposta alla Secession, dove si trovano celebri capolavori di Gustav Klimt, in una personale che presenta un’interessante ricerca pittorica di quasi quarant’anni. Passeggiando per le strade di Vienna durante l’Art Week, si svela un lato contemporaneo vivificato da diverse realtà, tra palazzi storici e più moderni. Come la Galerie Layr e la Galerie Krinzinger o Das Weisse Haus, una piattaforma collaborativa interdisciplinare che coinvolge in vario modo diversi artisti come Lavinia Lanner, Willem de Haan, Ryts Monet, Hyeji Nam. Tutte le strade di Vienna portano all’Art Week nella terza settimana di novembre, per scoprire una scena artistica ricchissima e vivace, dove modernità e contemporaneità si abbracciano una proposta multiforme.