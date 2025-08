I festival da non perdere nell’estate 2025 in tutta Italia

MAST Festival – Scicli

Dal 1 al 9 agosto 2025 a Scicli (Sicilia), MAST Festival torna con un programma dedicato al tema del Vortice, forza rigenerativa che riattiva ciò che viene scartato. Festival indipendente e autofinanziato, MAST si radica nel Val di Noto come evento culturale di punta, unendo ricerca, residenze e restituzioni pubbliche tra urbanità e paesaggio. Il festival si espande in luoghi simbolici e marginali, dalla Centrale MAST a Villa Penna, Spazio Fosso, Parcheggio di Via Badiula e la chiesa di Santa Teresa, con interventi site-specific e pratiche transdisciplinari. Da febbraio a luglio, la fase teorica ha coinvolto architettura, filosofia, sperimentazione sonora e arti visive, producendo contributi online. L’edizione 2025 proporrà quattro azioni: Ascoltare (sperimentazione sonora), Fare (architettura), Rappresentare (arti visive) e Parlare (filosofia). Elena Rivoltini presenta Archive of Voices, archivio sonoro collettivo di Scicli; StudioAbusi attiva Waste Nest, laboratorio sul riuso dei rifiuti agro-tecnici; ViaRaffineria propone Storie di terra, ricerca visiva su acqua e adattamento; Giovanni Padua indaga il rifiuto come concetto filosofico. La musica esplora suono elettronico e sperimentale: Kiss Nuka, Claraguilar, Miguel Herreras, Tammur, Tomoki Tamura. MAST è un’esperienza immersiva di condivisione e sostenibilità, con partner come UNESCO, Comune di Scicli, Regione Sicilia, Italian Music Festivals, Banca Agricola Popolare di Sicilia e Fondazione Confeserfidi

Dal 24 luglio al 4 agosto torna il Lerici Music Festival, giunto alla sua IX edizione, pronto ad animare l’estate di una delle perle del Golfo dei Poeti. Il titolo scelto per quest’anno, Musica, Immagine, Movimento, riflette l’intento del direttore artistico e d’orchestra Gianluca Marcianò di celebrare il profondo legame che unisce le arti visive e la musica, dall’epoca pre-cinematografica fino alla contemporaneità.

Accanto al ricco programma musicale, il festival apre per la prima volta uno spazio dedicato all’arte contemporanea con la mostra Fratture Armoniche di Arcangelo Sassolino, a cura di Carlo Orsini e in collaborazione con Galleria Continua. L’esposizione, visitabile dal 25 luglio all’8 agosto, dà forma al dialogo tra suono, materia e movimento, ampliando l’esperienza multisensoriale del festival.

Fino al 2 novembre 2025 torna Cortona On The Move, il festival internazionale di fotografia giunto alla sua quindicesima edizione. Ospitato nel suggestivo borgo toscano di Cortona, l’edizione 2025 ruota attorno al tema Come Together, e propone ben 23 mostre allestite in diverse sedi della città, spaziando tra fotografia documentaria, sperimentazione visiva e progetti immersivi. Il festival si conferma un punto di riferimento per autori affermati e talenti emergenti, mettendo al centro la fotografia come linguaggio collettivo e ponte tra le persone.

Fino al 28 settembre 2025, Carrara celebra la decima edizione di White Carrara, festival diffuso che trasforma il centro storico in un laboratorio creativo a cielo aperto. Con il tema Design Here and Now, l’edizione 2025 chiama designer internazionali e italiani — da Karim Rashid a Elena Salmistraro, da Ross Lovegrove a Giulio Iacchetti — a ideare opere in marmo pensate appositamente per l’occasione. Mostre, installazioni, talk e un nuovo Premio Internazionale per l’arredo urbano under 35 arricchiscono un programma che intreccia tradizione, innovazione e sostenibilità. Il mudaC ospita la mostra Stars and Dust di Vincenzo Marsiglia, tra mixed reality e AI. White Carrara si conferma un progetto corale che unisce creatività, impresa e territorio, tra artigianato, robotica e arte pubblica.

Dal 1 al 3 agosto 2025, il borgo abruzzese di Aielli ospita la nona edizione di Borgo Universo, che quest’anno si trasforma in una vera e propria Sagra della Scienza. Un festival multidisciplinare dove arte urbana, musica, astronomia e divulgazione si fondono in un’esperienza popolare e immersiva, aperta a tutte le età. Otto stand tematici guideranno i visitatori tra installazioni, laboratori e degustazioni. Attesi anche nuovi murales degli artisti Predrag Radovanovic e Rame13, e una suggestiva installazione immersiva con suoni dallo spazio. Il programma include concerti, teatro di strada, DJ set e laboratori interattivi: un’occasione unica per scoprire, toccare e vivere la scienza come festa.

Dal 1 al 9 agosto 2025, nel cuore di Scicli, torna MAST, festival indipendente e autofinanziato che intreccia arte, ricerca, musica e territorio. L’edizione 2025 si sviluppa attorno al tema del “Vortice”, forza critica e rigenerativa che trasforma lo scarto in possibilità. Tra installazioni site-specific, interventi performativi e attivazioni pubbliche, MAST riconfigura lo spazio urbano e rurale del Val di Noto, trasformando luoghi marginali come il Parcheggio di Via Badiula o la chiesa di Santa Teresa in scenari di nuove visioni.

Con un percorso iniziato a febbraio tra ricerca teorica, contributi interdisciplinari e riflessione filosofica, il festival si articola in quattro azioni tematiche: Ascoltare, Fare, Rappresentare e Parlare e coinvolgendo artisti e studiosi come Elena Rivoltini, StudioAbusi, ViaRaffineria e Giovanni Padua. In parallelo, la line-up musicale propone una selezione eclettica e sperimentale: Kiss Nuka, Claraguilar, Miguel Herreras, Tammur e Tomoki Tamura sono solo alcuni dei protagonisti di una programmazione sonora che sfuma i confini tra clubbing, arte e ricerca acustica. Un’esperienza immersiva e transdisciplinare, in profondo dialogo con le comunità e i paesaggi di Scicli.

Summer Jamboree – Senigallia

Dall’1 al 10 agosto 2025, Senigallia ospita la 25ª edizione del Summer Jamboree, il grande festival dedicato alla musica e alla cultura americana degli anni ’40 e ’50. Una celebrazione coinvolgente del Rock’n’Roll, che trasforma la “spiaggia di velluto” in un palcoscenico a cielo aperto, tra balli swing, concerti live, mercatini vintage, lezioni di boogie woogie e una travolgente energia collettiva. Il programma si apre il 1° agosto con una giornata prefestival che include il Free Boot Sale sul lungomare di levante e i primi concerti alla Rocca Roveresca, mentre dal 2 agosto si entra nel vivo con il main stage in Piazza Garibaldi e il Dopo Festival alla Rotonda a mare. A completare l’esperienza, il Vintage Market, il secondo appuntamento con il Free Boot Sale (il 10 agosto all’Hawaiian Beach) e tanti momenti di festa immersi in una scenografia urbana che fa rivivere l’America d’altri tempi. Un appuntamento ormai cult che da 25 anni incanta Senigallia e chi la visita. PhEST – Monopoli Dall’8 agosto al 16 novembre 2025, Monopoli ospita la decima edizione di PhEST, il festival internazionale di fotografia e arte contemporanea. Con il tema THIS IS US – A Capsule to Space, il festival si interroga su cosa lasciamo in eredità visiva al futuro. Tra le mostre principali: Los Caprichos di Francisco Goya, Jitter Period di Yorgos Lanthimos, Pleased to Meet You di Martin Parr. Presenti anche Sam Youkilis, Aleksandra Mir, Dylan Hausthor, Gregg Segal, Deanna Dikeman e molti altri, con focus su temi come ambiente, identità, ritualità e nuove tecnologie. Novità dell’edizione, l’apertura al pubblico del Monastero di San Leonardo, nuova sede del festival. PhEST conferma la sua vocazione: non solo mostrare, ma produrre cultura attraverso residenze d’artista, collaborazioni internazionali e dialogo col territorio. La Luna e i Calanchi – Aliano (Matera) Dal 19 al 23 agosto 2025, il borgo lucano di Aliano ospita la XV edizione di La Luna e i Calanchi, la festa della paesologia ideata e diretta da Franco Arminio. Un evento che trasforma per cinque giorni il paese di Carlo Levi in un laboratorio poetico e civile, tra camminate, concerti, incontri e riflessioni collettive. Questa edizione segna una svolta: molti dei gruppi musicali presenti sono stati creati appositamente per l’occasione, con progetti nati in dialogo con il paesaggio e lo spirito della festa. Come ogni anno, l’apertura avverrà il pomeriggio del 19 agosto sotto la casa di Levi, mentre la chiusura sarà all’alba del 24 al cimitero del paese. Tutti gli eventi sono gratuiti. Ninfea Festival della Rigenerazione – Rionero in Vulture (Potenza) Dal 21 al 24 agosto 2025 torna Ninfea – Festival della Rigenerazione, l’evento immersivo tra natura, arte e pensiero che si svolge nello scenario incantato dei laghi di Monticchio, nel cuore del Vulture. Il tema scelto per questa edizione, Sentieri e Rive – Traiettorie di Rinascita delle Aree Interne, è un invito a percorrere con lentezza i luoghi spesso dimenticati, esplorando margini, confini e potenzialità nascoste del territorio. La manifestazione si articola tra Piazza dei Lanari (21 agosto) e la Spiaggia delle Ninfee al Lago Grande (dal 22 al 24 agosto), con incontri, concerti, laboratori ed esperienze all’aria aperta. Ninfea non è solo un festival ma un percorso condiviso: un’occasione per creare legami, immaginare nuove visioni e valorizzare il patrimonio naturale e culturale delle aree interne.

MAGNETICA – Pantelleria

Dal 22 al 24 agosto 2025, l’isola di Pantelleria ospita MAGNETICA, un’esperienza immersiva tra arte contemporanea, musica elettronica e natura, a cura di La Collina di Loredana e Le Cannibale. Non un festival, ma un viaggio sensoriale che abita il paesaggio vulcanico dell’isola: installazioni site-specific, live al tramonto, djset sotto le stelle, boat party, tour nei bunker e pratiche collettive di yoga. Al centro del progetto, la Collina di Loredana, parco d’arte all’aperto con opere di artisti come Not Vital, Susan Philipsz e Claire Fontaine. Tra gli ospiti, Marianne Mirage, Hiroko Hacci e Marquis. Tre giorni per abitare l’isola con meraviglia e lentezza, guidati dall’energia magnetica che la caratterizza. Ragusa Foto Festival – Ragusa Dal 28 agosto al 28 settembre 2025, la città di Ragusa si trasforma grazie alla XIII edizione del Ragusa Foto Festival, rassegna internazionale dedicata ai linguaggi della fotografia contemporanea. Sotto la direzione artistica di Massimo Siragusa e il coordinamento di Stefania Paxhia, il festival anima gli spazi barocchi di Ibla – tra cui Palazzo Cosentini, Palazzo La Rocca, l’Auditorium San Vincenzo Ferreri e il Giardino Ibleo – con mostre, talk, workshop, portfolio review, proiezioni e incontri con artisti e curatori. Il tema dell’edizione 2025 è Oltre l’apparenza, un invito a riflettere sull’interiorità e sulla consapevolezza come strumenti per affrontare i cambiamenti e raggiungere l’equilibrio personale. In mostra i lavori di Jessica Backhaus, Stefano De Luigi, Charles Fréger, Maria Lax, Maud Rallière, Alessia Rollo, Johannes Seyerlein, Cristina Vatielli e Francesca Todde – quest’ultima in residenza a Ragusa – insieme ai progetti premiati di Flora Mariniello e Antonello Ferrara. Festival Oriente Occidente – Rovereto Dal 3 al 13 settembre 2025, a Rovereto torna Oriente Occidente, uno dei festival più significativi dedicati alla danza contemporanea e alla riflessione critica sul corpo e sulle sue rappresentazioni. L’edizione 2025, intitolata Corpi Assenti, pone al centro della scena i corpi invisibili, emarginati, inascoltati: quelli che sfuggono alle definizioni e che abitano gli spazi liminali della nostra società. Tra spettacoli, performance, incontri e momenti di approfondimento, il Festival si trasforma in un laboratorio vivo di resistenza e trasformazione, dove l’assenza diventa presenza politica, poetica e narrativa. Una rassegna che invita a guardare dove solitamente non si guarda, a riconoscere il valore del corpo come luogo di espressione, dissenso e comunità. Festivaletteratura – Mantova Dal 3 al 7 settembre 2025, Mantova ospita la 29a edizione di Festivaletteratura, una delle manifestazioni culturali più amate d’Italia. In cinque giorni, la città ospiterà centinaia di eventi tra incontri con autori, spettacoli, reading, concerti e laboratori. L’edizione 2025 guarda al futuro con particolare attenzione ai più giovani, grazie a progetti come sognare forte, residenza poetica al Forte di Pietole, e iniziative partecipative come blurandevù, words match, passports e LAB. In un anno speciale per Mantova, che celebra i 500 anni dall’inizio del cantiere di Palazzo Te, il Festival offrirà riletture creative del patrimonio storico-letterario con focus su Agatha Christie, Virgilio, Carlo Goldoni e l’editoria del 1525. Tra gli ospiti più attesi figurano Elizabeth Strout, Ocean Vuong, Roberto Saviano, Antonio Scurati, Mariana Enríquez, Jamaica Kincaid, Mieko Kawakami, Paul Murray, Teresa Ciabatti, David Almond, Antonio Albanese e molti altri. Il programma completo è consultabile da fine luglio sul sito ufficiale festivaletteratura.it, dove è possibile anche prenotare i biglietti online. SUPERFLAT Festival – Parma PWCC presenta la terza edizione di SUPERFLAT Festival, il 13 e 14 settembre 2025 alle porte di Parma. Due giorni di musica elettronica e sperimentale negli spazi di PWCC, ex azienda agricola oggi centro culturale con club, campeggio e FIENO, ristorante con orto. SUPERFLAT è ascolto, incontro e immaginazione collettiva. Sabato 13: Cotton Mouth (Svezia), DJ Octopus & Steve Murphy (Venezia), Toma Kami (Parigi), Flux by Uchiha (Marche), Luce Clandestina (Torino), Mika Oki, Pangaea (Hessle Audio) e Kali Percussion Trio. Domenica 14: Adele Arno (Box of Tangerine), Data Memory Access (Orsini/Latini), Detente (Francia), GNMR b2b Francesco Farfa, TLKR (Parlatore) e Tolouse Low Trax (Düsseldorf). Novità: spazio talk con t-mag e Fritto FM per interviste e ascolti. Un festival dove ballare, riflettere e condividere. Short Theatre – Roma Dal 5 al 14 settembre 2025, Roma ospita la 20ª edizione di Short Theatre, il festival internazionale di arti performative che celebra due decenni di ricerca, inclusione e immaginazione radicale. Oltre 70 eventi in 10 giorni, con artisti e collettivi da tutto il mondo, da Anne Teresa De Keersmaeker a Alessandro Sciarroni, da Rabih Mroué a Fulu Miziki. Il festival si espande in spazi iconici come il Mattatoio, il Teatro India, il Teatro Vittoria e il Palazzo dei Congressi, coinvolgendo il pubblico in performance, installazioni, residenze e progetti educativi. Short Theatre 2025 afferma una visione partecipativa, intersezionale e cross-disciplinare, in cui la creazione contemporanea è strumento di trasformazione culturale e sociale. Festival Internazionale Isole che Parlano – Palau, La Maddalena, Arzachena, Luogosanto (Gallura) Dal 6 al 14 settembre 2025 torna in Gallura la XXIX edizione del Festival Internazionale Isole che Parlano, appuntamento che da quasi trent’anni porta nel nord della Sardegna un intreccio dinamico di musica, fotografia, arti visive, tradizioni e sperimentazione. Ideato e diretto dai fratelli Paolo e Nanni Angeli, il festival conferma il suo spirito multidisciplinare e diffuso, abbracciando i territori di Palau, La Maddalena, Arzachena e Luogosanto. L’apertura è affidata alla sezione “Isole che Parlano ai Bambini” (8-10 settembre), a cura di Alessandra Angeli, con laboratori e spettacoli per l’infanzia che esplorano il potere educativo dell’arte. Il programma musicale accoglie sonorità internazionali e sperimentali con artisti come la messicana Fuensanta, l’Elana Sasson Quartet, il turco Korhan Futaci e la tunisina Farah Fersi. Tra gli eventi visivi da non perdere, la mostra della fotoreporter palestinese Samar Abu Elouf, vincitrice del World Press Photo of the Year 2025, esposta a Palau dall’8 al 12 settembre. Il suo scatto potente, Mahmoud Ajjour, Aged Nine, diventa simbolo della forza documentaria dell’immagine in un festival che continua a far dialogare le isole con il mondo. Cantiere Aperto III – No Man’s Land Foundation – Loreto Aprutino (Pescara) Sabato 6 settembre 2025, dalle ore 12.00 alle ore 18.00, torna Cantiere Aperto alla Fondazione No Man’s Land di Loreto Aprutino, in Abruzzo. Giunto alla sua terza edizione, il festival unisce arte contemporanea, poesia e musica in una giornata di incontro, scambio e resistenza culturale. Promosso dalla Fondazione NML e curato da Zerynthia, in collaborazione con Aware – Bellezza Resistente, l’evento 2025 si apre con l’inaugurazione dell’opera permanente di Bruna Esposito che presenta un’amaca d’artista come gesto di ascolto e presenza nello spazio. L’opera si aggiunge a un parterre di installazioni site-specific firmate, tra gli altri, da Jimmie Durham, Alvin Curran, Alberto Garutti e Gülsün Karamustafa. Nel pomeriggio si alternano performance poetiche con Samuele Gambino, Camillo De Felice e un omaggio ai poeti Anna Cascella, Daniele Pieroni e Marco Tornar, e set musicali con artisti di respiro internazionale: Karima 2G, GNUČČI, Daniele Sciolla, The Blues Against the Youth e Gincana. Un festival intimo e radicale, che continua a costruire visioni comuni, tra memoria e futuro. Terrapolis – Castiglione dei Pepoli (Bologna) Terrapolis – Transversal Ecologies Festival è un progetto artistico e culturale che si terrà nel cuore dell’Appennino bolognese, a Castiglione dei Pepoli, dal 19 al 21 settembre 2025, creando uno scambio tra comunità locali e immaginari globali. Giunto alla quinta edizione, il festival propone tre giorni di performance, concerti, laboratori, camminate, talk, azioni collettive, DJ set e un market dedicato a editoria indipendente, artigianato e autoproduzioni. Promosso da Parsec, riflette sul rapporto tra arte contemporanea e pratiche ecologiche, in un presente segnato da rivoluzione tecnologica e collasso ecologico imminente. Si propone come spazio di attraversamento, ricerca e co-creazione. La “trasversalità” indicata nel titolo esprime la capacità di connettere elementi eterogenei mantenendo differenze, generando soggettività composite ed etiche relazionali nate dalla collaborazione in tempi di crisi. Le pratiche artistiche e teoriche del festival costruiscono alleanze intersezionali, attivano saperi situati, comunità locali e temporanee in forme di resistenza ecologica e culturale. Il festival ospita artistə da Emilia-Romagna, Toscana e contesti internazionali, creando un ecosistema che intreccia esperienze locali e visioni transnazionali. L’edizione 2025 esplora connessioni tra arte, ecologia, politica e territori, intrecciando pratiche artistiche, teoriche e performative in un ecosistema di corpi, pensieri e immaginari. Il programma favorisce la sinergia tra artistə e collettivi locali, italiani e internazionali, mantenendo una forte identità territoriale ma con respiro globale. Grenze – Arsenali Fotografici – Verona Dal 19 settembre al 20 ottobre 2025, torna a Verona Grenze – Arsenali Fotografici, il festival internazionale di fotografia che trasforma il quartiere di Veronetta e il Bastione delle Maddalene in luoghi di sperimentazione visiva e riflessione culturale. L’ottava edizione si concentra sul tema Anfällig – parola tedesca che evoca la fragilità, la vulnerabilità, la condizione precaria dell’esistenza. Sotto la direzione artistica di Francesca Marra e Simone Azzoni, il festival invita a esplorare la debolezza come chiave di lettura della contemporaneità, con il contributo curatoriale di Erik Kessels. Tra gli appuntamenti da non perdere, spicca il Main Project con Vida Detenida di Pedro Almodóvar, presentato per la prima volta in Italia. La mostra raccoglie nature morte fotografiche che rivelano una dimensione intima e sospesa degli oggetti quotidiani, lontani dalla vibrante estetica cinematografica del regista spagnolo. Esposta presso Il Meccanico, la mostra è curata da Simone Azzoni e accompagnata da un catalogo edito da LazyDog Press.

Dal 27 settembre al 26 ottobre 2025 torna a Lodi il Festival della Fotografia Etica, giunto alla sua sedicesima edizione. Nato per dare spazio a storie invisibili o dimenticate dai media mainstream, il festival si conferma come uno dei più importanti appuntamenti europei dedicati alla fotografia impegnata e di reportage. Un percorso espositivo diffuso tra palazzi storici e spazi urbani, con mostre che raccontano il mondo attraverso lo sguardo dei grandi fotografi internazionali. Accanto alle esposizioni, un ricco programma di talk, letture portfolio, incontri con gli autori, videoproiezioni e attività educational. Il tutto nella cornice intima e accogliente della città di Lodi, dove ogni storia ha il tempo e lo spazio per essere ascoltata.

Dal 18 al 26 ottobre 2025, la Fortezza da Basso di Firenze ospiterà la quindicesima edizione della Florence Biennale, manifestazione internazionale d’arte e design contemporaneo, promossa e organizzata da Art Forte. Istituita nel 1997 dall’artista Pasquale Celona e dal fratello Piero, la Florence Biennale rappresenta un punto di riferimento per la creatività e si è distinta nel tempo per la sua vocazione indipendente e la capacità di far dialogare linguaggi, culture e generazioni attraverso il confronto tra artisti provenienti da tutto il mondo. Il tema scelto per questa edizione, The Sublime Essence of Light and Darkness. Concepts of Dualism and Unity in Contemporary Art and Design, propone una riflessione sui dualismi che attraversano l’esperienza umana – luce e ombra, bene e male, visibile e invisibile – e sul potenziale creativo che può nascere dalla loro sintesi. Attraverso il dialogo tra arti visive, cinema e design, l’evento fiorentino vuole esplora le zone d’ombra del presente, al contempo invitando a cercare la possibilità di una luce condivisa anche nell’oscurità.