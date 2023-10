Relax a Villa Medici: a Roma, la performance di Nico Vascellari e Calcutta

Con poco preavviso, tramite Instagram, è stata annunciata Relax, una performance inedita nata dalla collaborazione tra il cantautore di Latina Calcutta e l’artista veneto Nico Vascellari, che ha fatto sold out in pochissimo tempo. L’evento si è tenuto a Villa Medici a Roma, il 14 ed il 15 ottobre, con visite scaglionate di mezz’ora in mezz’ora. Calcutta (al secolo Edoardo D’Erme), letteralmente “chiuso” all’interno di un magnifico salone dell’Accademia di Francia, ha dato vita a un concerto live no stop dalle 16 alle 24 in entrambi i giorni. Gli spettatori hanno potuto “sbirciare” la sua esibizione dalle porte di ingresso, sigillate mediante pannelli in legno, sui quali erano state incise le cinque lettere che formano la parola Relax. Il tutto grazie alla regia di Nico Vascellari. Relax è sia il titolo del tanto atteso album di D’Erme in uscita il prossimo il 20 ottobre, sia il titolo del tour che lo vedrà protagonista di undici tappe ospitate in alcuni tra i principali palazzetti italiani.

L’evento romano è stato un’interpretazione della performance Glitter Secondario, presentata per la prima volta da Vascellari al Tent Museum di Rotterdam nel 2003. Anche in quell’occasione, l’artista si era chiuso insieme alla sua ex-band, With Love, in una struttura di legno per otto ore e per tre giorni, le cui pareti erano state forate per consentire al pubblico di “spiare” da fuori il concerto. Tornando a Relax, il biglietto per assistere alla performance comprendeva anche la possibilità di gustare un’ottima tisana rilassante comodamente seduti sulla terrazza sovrastante il giardino di Villa Medici, godendo di una vista mozzafiato. E non solo, perché tutti i partecipanti sono stati anche omaggiati di una scatolina contenente due bustine di tisane – realizzate appositamente per l’occasione – per continuare il relax anche sul proprio divano di casa. Vascellari, sempre tramite social, ha fatto sapere che tutto il ricavato dalla prevendita dei biglietti è stato devoluto al Fondo Forestale Italiano, un ente preposto alla tutela e salvaguardia dei boschi. L’allestimento intrigante, così come l’incontro tra suono e immagine nell’incantevole cornice di Villa Medici, ha contribuito a rendere la performance un evento davvero unico.

Come già accennato, Vascellari ha un passato come musicista nell’ambito del postpunk degli anni Settanta, poi la fisicità è diventata oggetto delle sue sperimentazioni sonore e visive per le quali ancora oggi è conosciuto. Quindi, in generale con il suo lavoro e in particolare con Relax, l’artista veneto ha fuso il mondo della musica con quello delle arti visive, generando nelle diverse tipologie di pubblico una sensazione di disagio che può essere definita una costante della sua ricerca.

Plauso a Calcutta che, grazie a questa collaborazione, ha dimostrato non solo di sapersi muovere con disinvoltura entro confini diversi da quelli abituali, ma anche di sapersi adattare ai piccoli cortocircuiti di senso a cui l’arte contemporanea spesso sottopone sia chi l’arte la crea, sia chi ne fruisce. Una sinergia assai riuscita tra due protagonisti della musica e dell’arte che hanno molto in comune e che ci auguriamo tornino presto a farci emozionare con un secondo capitolo di un racconto che avrebbe ancora molto da dire.

Qui è possibile preordinare il nuovo album Relax, distribuito anche sul mercato francese per Bomba Dischi / Columbia Records (Sonic Music France).