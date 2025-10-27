Sisters Academy in Sicilia: ad Agrigento, l’arte diventa una scuola sensibile

Ad Aragona, piccolo centro alle porte di Agrigento, circondato da un vasto territorio argilloso caratterizzato dalla presenza di fenomeni eruttivi, un antico monastero si trasforma in una cornice poetica da vivere nella profondità del proprio essere. Fino all’11 novembre 2025, Sisters Hope, collettivo danese fondato e diretto da Gry Worre Hallberg, porta in Italia Sisters Academy, progetto performativo e pedagogico già considerato delle esperienze artistiche partecipative più radicali della scena internazionale,

Nell’ambito del programma ufficiale di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025, l’ex convento e orfanotrofio di Palazzo Naselli d’Aragona diventa una Boarding School del futuro, un collegio sperimentale dove i confini tra arte, vita e apprendimento si dissolvono. Qui il collettivo Sisters Hope, che da anni lavora sulla ridefinizione dei limiti dell’arte partecipativa, guida il pubblico in un’esperienza coinvolgente che dura almeno 24 ore. Chi vi partecipa non è spettatore ma studente, o meglio discente, chiamato a vivere, dormire e interagire all’interno di un universo alternativo in cui ogni gesto, parola e incontro è calibrato da una nuova sensibilità altra.

Vincitore di numerosi premi in Europa e nel mondo, il collettivo agisce tra performance, educazione e attivismo culturale, con l’intento di generare quella che definisce una «Rivoluzione poetica». Nel format The Boarding School, di cui l’intervento siciliano celebra il decimo anniversario, il pubblico è accolto come in una comunità temporanea: ogni partecipante condivide cibo, spazi e silenzi, imparando a vivere in un sistema fondato sulla percezione e sull’ascolto reciproco. In questa “scuola sensibile”, il sapere si trasmette attraverso l’esperienza estetica e affettiva, in un percorso che invita a ripensare il rapporto tra arte e vita.

Sisters Hope e il concetto di Inhabitation

Sisters Hope è un collettivo performativo di Copenaghen, considerato una delle realtà più innovative nel panorama artistico contemporaneo. Fondato nel 2007 da Gry Worre Hallberg e Anna Lawaetz, e sviluppato artisticamente da Hallberg dal 2014, il gruppo esplora il concetto di Sensuous Society, una nuova prospettiva sul mondo nata dalle crisi ecologiche ed economiche. Guidato dalla direttrice artistica e fondatrice Gry Worre Hallberg, dal direttore esecutivo Nikolaj Friis Rasmussen e dalla performer Ingrid Långström Einarsson, il collettivo riunisce un team internazionale di creativi e performer da diversi ambiti.

Attraverso performance immersive e di lunga durata, Sisters Hope propone un modello artistico radicale denominato Inhabitation, in cui il pubblico non si limita a osservare o partecipare temporaneamente, ma vive e abita l’opera d’arte.

Sensuous Society: un rituale per sentire il mondo

Nel Sensuous Society immaginato dal gruppo per Palazzo Naselli, la conoscenza nasce dal sentire. L’apprendimento passa dal tramite del corpo, dai suoni, dai rituali e dal contatto. Gli studenti imparano a esplorare la propria identità poetica, il “Poetic Self”, in un processo che unisce pedagogia, teatro e meditazione collettiva. «Un’opera d’arte indimenticabile, magica, irresistibile. Pensata e realizzata alla perfezione in ogni dettaglio. È così coerente, così bella, così profondamente umana, così ampiamente aperta alle interpretazioni. Richiede il tuo tempo, la tua dedizione, la tua tenerezza e la tua apertura. È un’opera d’arte impegnativa, ma se ti arrendi, rimarrà con te per sempre», è il commento di uno dei partecipanti alla performance.

Al loro arrivo, i partecipanti ricevono uniformi e partecipano a una performance di iniziazione che li introduce ad un ambiente poetico e sensoriale. Durante la permanenza, gli studenti vivono, mangiano, dormono e interagiscono con lo staff, esplorando le possibilità di un mondo basato su principi poetici e sensoriali.

La performance, che va in scena in maniera continuativa per dieci giorni, si concentra sul concetto di Inhabitation. Le attività all’interno della scuola includeranno rituali, esercizi performativi ed esperienze collettive per stimolare il pensiero critico e una nuova consapevolezza sensoriale, per un mese intero.