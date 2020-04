exibart.artworld: il giro del mondo dell’arte in sei notizie

Anche questa settimana il mondo dell’arte ci offre nuove e interessanti notizie. Non solo dal mondo reale, dove riaprono alcune gallerie e i muri si riempiono di street-art a tema Covid-19, ma anche in quello virtuale, dove l’arte approda nei videogame e Barbie lancia una campagna femminista su Twitter. Niente paura, vi spieghiamo tutto in questa puntata di exibart.artworld

Artforum fornisce un prezioso strumento sempre aggiornato per monitorare la situazione nel mondo dell’arte e gli effetti del Coronavirus. Quali eventi sono stati annullati, quali posticipati, quali sono i fondi a sostegno dell’arte? Trovate tutto a questo link.

Conoscete ArtActivistBarbie? Si tratta della Barbie che va in giro per gallerie a protestare, armata di cartelloni, contro l'impropria rappresentazione delle donne nell'arte. Adesso che musei e gallerie sono chiusi, la sua battaglia è sbarcata sui social. Il Guardian racconta la genesi della protesta, e come questa sia diventata virale in pochissimo tempo.

Chi ama i videogiochi, sa già dell’incredibile successo di Animal Crossing, il coloratissimo simulatore di vita in cui è possibile costruirsi la propria casa, interagire con gli altri e tanto altro ancora. Ora anche gli appassionati di arte non potranno resistervi. Il Getty Museum ha infatti messo a disposizione oltre 70.000 opere d’arte, per poter arredare le proprie case nel gioco. D’altronde, chi non vorrebbe un Rembrandt nella propria collezione personale? E un Van Gogh?

L’arte continua anche al di fuori dei mondi in pixel. In Germania si si fa concreta l’ipotesi di riaprire già le gallerie d’arte, insieme ad alcuni negozi di beni non essenziali. In questa fase 2 di quarantena, si contempla una lenta ripresa delle attività, con le misure cautelari necessarie. Non si accenna, però, alla riapertura dei musei nello stesso breve periodo.

Se i musei sono chiusi, l’arte occupa gli spazi aperti, i muri, le strade. Il Guardian presenta una nutrita gallery di fotografie da tutto il mondo, dove il Coronavirus è diventato il tema di numerosi capolavori di street art. Alcune opere ironizzano sulla difficoltà a reperire la carta igienica, altre ritraggono volti noti della storia dell’arte muniti di mascherina. Potete sfogliare la raccolta per intero qui.