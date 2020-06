exibart.artworld: il giro del mondo dell’arte in sei notizie

In questi giorni in Italia e nel mondo si stanno svolgendo moltissime manifestazioni a sostegno del movimento Black Lives Matter. La cultura non ignora quello che sta succedendo, anzi partecipa attivamente. Ce lo dimostrano le notizie dal mondo dell’arte che abbiamo selezionato per voi questa settimana. Trovate tutto questo e molto altro in exibart.artworld.

raccoglie le foto più significative degli ultimi sette giorni e racconta gli avvenimenti recenti in una gallery che oggi vi consigliamo di sfogliare. Le immagini raccontano le proteste per la morte di e non solo. Persone ospedalizzate che guardano il mare, parenti che si abbracciano con la riapertura di alcuni confini post-lockdown,… Black Lives Matter . Scritto in giallo, a caratteri cubitali, sull’asfalto della strada che conduce direttamente alla Casa Bianca. Lo ha permesso il sindaco di Washington DC , intitolando al movimento una piazza e dando il via libera ai lavori per questo importante progetto. «Simboleggia la solidarietà della città verso il movimento BLM e le persone che stanno chiedendo di vedere riconosciuta la loro umanità. Noi abbiamo l’opportunità di diramare questo messaggio forte e chiaro in una strada molto importante della nostra città e così abbiamo fatto», ha dichiarato il sindaco. (Fonte: Artforum)

che comparirà sulla copertina del prossimo numero del Time. Una struggente Madonna con Bambino contemporanea, omaggio alle vittime di razzismo. La tradizionale cornice rossa che circonda il bordo della rivista sarà riempita con i nomi di 35 persone afroamericane, uccise dalla polizia. Avete già visto il nuovo show Netflix della comica Hannah Gadsby? Lo spettacolo si intitola Douglas e promette spunti interessanti per chi come noi ha un debole per l’arte. Durante lo show, infatti, sono molti i riferimenti alle opere d’arte con una rilettura comica e femminista di alcuni grandi capolavori. Risvolto inatteso per uno spettacolo di stand-up comedy, vero? Si promettono risate e anche interessanti spunti di riflessione.