exibart.artworld: il giro del mondo dell’arte in sei notizie

Il noto marchio di calzature Dr. Martens ha annunciato una collaborazione con l’Estate di Jean-Michel Basquiat (ArtNews). Gli iconici anfibi si colorano in edizione limitata con i simboli più noti dell’artista: la corona, gli scarabocchi, le scritte. Vi consigliamo in ogni caso un giro sul sito ufficiale, anche se non volete comprare un nuovo paio di scarpe. C’è un blog molto interessante che racconta l’eredità dell’artista afroamericano, e l’impegno di Dr. Martens a sostegno della comunità nera.

Gilbert & George lasciano la Royal Academy of Arts, una delle istituzioni inglesi più prestigiose. A quanto pare, era in cantiere una grande mostra dedicata al duo britannico, organizzata dalla RA, ma le loro aspettative sono state presto disattese, per cause non ancora del tutto chiare. Il Guardian ci racconta nel dettaglio tutta la vicenda.

Il presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo per creare il National Garden of Monuments, un parco sculture dedicato agli "Eroi Americani". La richiesta è quella di un gruppo scultoreo "realistico", scartando qualsiasi progetto "astratto o modernista". Non avete anche voi un deja-vu? Ad ogni modo, per approfondire potete leggere l'articolo di ArtnetNews.

Qualche giorno fa, si è concluso il lockdown in Francia. Ora è finalmente possibile tornare a visitare anche i musei, Louvre compreso. Con gli ingressi contingentati e la distanza di sicurezza, sarà tutta un'altra cosa ammirare la Gioconda. Su Observer tutte le regole da rispettare per la visita in sicurezza.

A proposito di Parigi, dove eravamo rimasti rispetto alla questione Notre-Dame? Come verrà ricostruita la cattedrale devastata dall'incendio? Vi proponiamo un recente articolo di Le Monde che fa il punto della situazione. Parafrasando il titolo dell'articolo, "non è più tempo di un gesto artichitettonico", e infatti il progetto prevede una ricostruzione identica all'originale, cassando tutte le proposte creative.

Cartellino rosso per Norman Foster. Foster è uno degli architetti inglesi più in vista, e aveva recentemente firmato un manifesto in cui si reclama un'azione urgente per contrastare il cambiamento climatico. Nonostante questo impegno, pare che lo studio di Foster abbia accettato di realizzare un aeroporto in Arabia Saudita che contraddice la stessa campagna che l'architetto dichiara di sostenere. Potete leggere qui la vicenda, dal Guardian.