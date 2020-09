exibart.artworld: il giro del mondo dell’arte in sei notizie

Cambiano le stagioni, ma exibart.artworld no. Sei notizie di recente uscita, per fare con noi il giro del mondo dell’arte, come ogni weekend.

Microsoft ha rilasciato una nuova app per poter conoscere meglio la vita e le opere di Sol LeWitt . L’applicazione è stata realizzata in collaborazione con gli eredi e l’autrice del catalogo ragionato dell’artista, per un risultato accurato e di qualità. Uno strumento prezioso che permette di viaggiare nei luoghi cari all’artista, approfondire le opere con interessanti schede tecniche, e persino fare un tour nello studio di LeWitt in Connecticut. In questo articolo, Artnet ci dà tutti i dettagli.

E a proposito di artisti del passato, un lungo e bellissimo editoriale del New York Times rilegge l'opera di Caravaggio . Un viaggio in Italia ripercorre gli ultimi anni di vita dell'artista, riscoprendo valori antichi di bellezza e sofferenza ancora applicabili oggi, in un'epoca sfidante come quella che stiamo vivendo. Potete leggere qui.

In un intreccio provocatorio tra presente e passato, il Guardian presenta la mostra dell'artista afroamericano Titus Kaphar , "The Evidence of the Things Unseen". L'esibizione riflette sull'assenza di alcune categorie nelle iconografie più tradizionali, giocando con immagini sacre e profane per potare le mancanze culturali all'attenzione del pubblico.

E visto che ci siamo, un ultimo tuffo nel passato con Mark Rothko . Tendiamo ad associare i suoi meravigliosi quadri a sentimenti religiosi, dimenticando però la natura politica dell'artista. Rothko ha sempre difeso un certo modo di guardare alle sue opere, e in questo articolo di Artnews, vengono presentati alcuni episodi cardine della sua morale.

La conduttrice di talk-show televisivi Ellen DeGeneres colleziona arte da più di un decennio. Da quanto riporta Bloomberg, la star del piccolo schermo – coinvolta in alcuni scandali questa estate – sta vendendo una buona parte della sua collezione, per cifre che si aggirano intorno ai dieci milioni di dollari. Tra le opere messe in vendita tramite case d'aste e gallerie, ci sono anche Alexander Calder, Jean Michel Basquiat e Francois-Xavier Lalanne.





Se alla lettura preferite l'ascolto, The Art Newspaper propone This Week in Art, il podcast gratuito che riflette sulle notizie più recenti, proprio come exibart.artworld. Nell'ultimo episodio, l'affare Michelangelo della Royal Academy (di cui noi vi abbiamo parlato qui) e la presentazione di Glitch Feminism: a Manifesto, con l'autrice che spiega come le sue teorie possano applicarsi anche al mondo dell'arte e dei musei. Basta premere play qui sotto per poterlo ascoltare.