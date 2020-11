exibart.artworld: il giro del mondo dell’arte in sei notizie

Mese nuovo, solita rubrica. Anche questa domenica vi proponiamo sei notizie che ci portano in giro per il mondo dell’arte: ecco exibart.artworld. E se avete perso le puntate precedenti, niente paura: le conserviamo tutte in questo archivio.

Siamo ancora in tempo per una notizia di Halloween? Perché Paris Review ci propone una lettura da brividi: come l’horror ha trasformato il mondo del fumetto. L’articolo ripercorre le vicende di EC Comics , storica casa editrice americana, nota per la vasta gamma di storie irresistibili proposte al suo pubblico. Tra tutte le tipologie, però, la ribalta l’ha guadagnata proprio con il genere horror.

Le elezioni presidenziali americane sono ormai alle porte e vogliamo consigliarmi un posdcast prodotto da Artnet che affronta l'annosa tematica politica dando un taglio diverso dal solito: The Art Angle.

Proprio in questa puntata Ed Ruscha e Jimmy Iovine discutono di come l’arte possa ribaltare le sorti del governo repubblicano di Trump .

E a proposito di elezioni, sul Magazine del MoMA un post che presenta cinque lavori in collezione che ricordano alle persone in America di esercitare il proprio diritto di voto. Da Ben Shahn ad Andy Warhol, la storia dell'arte presenta un campionario assortito di opere che ricordano l'importanza di andare a votare!

Vogliamo riportarvi anche un'altra notizia dal mondo dei collezionisti. Artsy in questo articolo racconta di come Lisa Young e Steven Abraham stiano costruendo una community di artisti davvero particolare. Sono proprio loro che in un primo tempo hanno approcciato il mondo del collezionismo da outsiders e ora sperano di incoraggiare un dialogo più ampio fra artisti asiatici diasporici.

Vi piace la moda? Per festeggiare i 150 del Met c'è anche una bellissima mostra realizzata dal Costume Institute del museo, che ripercorre la storia del fashion attraverso le decadi, fino alla contemporaneità. Ne trovate tutti i dettagli nella recensione del New York Times.

Vogue America propone un’intervista a Jawara in occasione della seconda mostra dedicata al suo amore per i capelli afro. La donna ripercorre così la sua carriera di hair stylist rendendo opere d’arte queste meravigliose acconciature.