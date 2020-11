In questa lunga settimana, che voi siate in zona gialla, arancione o rossa, exibart.artworld corre in vostro soccorso per aggiornarvi su cosa è accaduto nel mondo dell’arte.

Artnet racconta dell’esperienza di alcuni artisti che oltreocenano, a Brooklyn, stanno aprendo una galleria molto particolare. Sarà, infatti, sull’onda del periodo storico, anche bar: il Satellite Art Bar si prefissa come obiettivo quello di dare una scossa al panorama artistico della zona.

, accusato di pedofilia. L’articolo, in particolare, cerca di costruire alcune vicende del settore dell’editoria che stanno dividendo l’opinione pubblica francese. Il problema sembra ruotare intorno all’elite editoriale francese, ora esposta dallo scandalo Matzneff, che mischia tutte le carte in tavola. Il The Guardian affronta questioni LGBTQ+ intervistando Romy, anche membro dei The xx, famosissimo gruppo indie pop inglese. L’artista si racconta e racconta del suo nuovo singolo, Lifetime. In particolare, Romy parla del percorso catartico intrapreso per la creazione dell’ultimo album, in cui si sente finalmente libera di poter esprimere la sua sessualità.