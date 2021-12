Addio a Joan Didion, voce indimenticabile del New Journalism

Muore a 87 anni Joan Didion, giornalista, scrittrice e intellettuale statunitense maestra del New Journalism. Vinse il National Book Award nel 2005 con il saggio The Year of Magical Thinking («un capolavoro di due generi: memoir e giornalismo investigativo») e segnò in modo riconoscibile il mondo del giornalismo, con quei suoi articoli sempre intimi, creativi, scritti “come un romanzo”. Ha collaborato, tra le altre, con Life, Vogue, New York Times ed Esquire, ha ricevuto nel 2007 il Medal for Distinguished Contribution to American Letters dalla National Book Foundation e nel 2009 la Harvard University le ha conferito il titolo onorario di Dottore di Lettere. Tra i suoi romanzi, ricordiamo Run, River (1963), A Book of Common Prayer (1977), Democracy (1984), The Last Thing He Wanted (1996). Indimenticabile la raccolta di saggi Verso Betlemme del1968. A portarla via nella sua casa di Manhattan, le complicazioni del Parkinson.