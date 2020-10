Sostegno, strumenti e spazi per la ricerca. Riconoscimento del lavoro dell’arte. Cultura come società coesa e mutualistica. Sono alcuni degli statement sintetizzati, a margine dei tavoli di discussione di maggio 2020, dal Forum dell’Arte Contemporanea Italiana che, dal 10 ottobre, lancia la campagna online e on site #arteculturabenicomuni.

«In un momento in cui le più autorevoli voci internazionali invocano per l’Italia un New Deal per la Cultura, realizziamo con sconcerto che la direzione presa è quella opposta. Una società che non sostiene l’arte e la cultura si priva della creazione di una visione collettiva da cui non si può prescindere nel processo di ricostruzione che stiamo attraversando», scrivono dal Forum. «Sulla base della paralisi e chiusura di centinaia di spazi artistici e culturali, dell’assenza di riconoscimento giuridico dell’artista, della precarietà del lavoro nell’arte, della crisi che ha investito l’intero comparto, abbiamo invitato gli spazi del contemporaneo a unirsi in un intervento collettivo per portare all’attenzione dell’opinione pubblica e degli organi governativi una condizione non più sostenibile», continuano.

Dal 10 ottobre, sulle facciate degli spazi artistici e culturali e sulle piattaforme online, verranno esposti e pubblicati i sei statements emersi dall’edizione di maggio del Forum, «Sei punti programmatici per riconoscere il ruolo essenziale per la società del nostro patrimonio artistico e culturale vivo». Ad aderire all’iniziativa musei pubblici, spazi non profit, fondazioni, gallerie, magazine e riviste, comitati, centri studi e progetti del contemporaneo, tra i quali, Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci, Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee / museo Madre, Il Mattatoio, GAMeC, MA*GA, MACRO, MACTE, MAMbo, MAXXI, PAV Parco Arte Vivente, AlbumArte, ar/ge kunst, Casa delle Artiste, degli artisti Milano, Centro Arti Visive Pescheria, Flip Project Space, Fondazione Antonio Dalle Nogare, Fondazione Antonio Ratti, Fondazione Baruchello, Fondazione Casoli, Fondazione Lac o Le Mon, Fondazione Pastificio Cerere, Macao, Riot Studio, Rivista Segno. La partecipazione all’iniziativa #arteculturabenicomuni è ancora aperta e per aderire si può scrivere a info@forumartecontemporanea.it.

La documentazione dell’iniziativa verrà pubblicata dalle ore 16 del 10 ottobre, sul sito del Forum dell’Arte Contemporanea.