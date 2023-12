Artemisia Gentileschi a Palazzo Ducale di Genova: perché dobbiamo parlarne (male)

«Ciao Noemi, siamo Carolina e Valentina, due studentesse del corso di laurea magistrale di Storia dell’arte dell’Università di Genova. Con un sentire comune vorremmo segnalarti la problematicità della mostra Artemisia Gentileschi. Coraggio e passione di Palazzo Ducale a Genova». Ha inizio tutto qui, in un messaggio privato che ha raggiunto il mio profilo Instagram Etantebellecose appena undici giorni dopo l’uccisione di Giulia Cecchettin. Nel messaggio si scrive di un letto macchiato di sangue, di racconti cruenti e di merchandising offensivo. Due settimane dopo ero a Genova.

Artemisia Gentileschi: prima donna, poi vittima e infine “celebrity”

Il mio stato d’animo quando ho varcato l’ingresso della mostra Artemisia Gentileschi, Coraggio e Passione non era dei più sereni, non meno e non più di quello di molte donne in Italia in questo periodo. Nella prima sala, sul colophon mi balzano immediatamente all’occhio tanti, troppi nomi di uomini per una mostra che si propone di indagare i sentimenti (“coraggio e passione”) di un’artista donna (oltre che per l’equo funzionamento di un settore, ma questa è un’altra storia). Davanti al pannello campeggia una mappa della città di Roma tra il 1610 e il 1612. «Dove tutto è cominciato», recita il titolo. L’inizio della sua carriera, penserete. Macché, la violenza sessuale subita dall’artista! Ci sono le case dei Gentileschi, la dimora di Agostino Tassi (il carnefice), luoghi di culto… la versione bidimensionale del plastico di Bruno Vespa, insomma. Il thriller è servito.

Nonostante nei pannelli introduttivi si sottolinei che «sarebbe un torto identificare Artemisia con quell’atto brutale» (per la serie non vorremmo mai, ma lo faremo lo stesso di degirolamiana memoria), da quel momento il termine “stupro” viene ripetuto morbosamente lungo tutto il percorso espositivo, perché – e cito – «Artemisia deve molto del suo successo anche a quello». Il focus è la vicenda personale di Gentileschi, mentre la sua bravura professionale viene raccontata quasi soltanto in funzione dei suoi talentuosi colleghi maschi: Caravaggio naturalmente, ma anche il padre Orazio e persino Agostino Tassi, la cui «abilità tecnica convive con un carattere inquieto» (birichino). Grazie a una “esperienza unica”, una proiezione sul soffitto, scopriamo che gli ultimi due avevano collaborato nella realizzazione del Casino delle Muse di Villa Pallavicini a Roma: l’opera è ritenuta “affascinante” dalla voce fuori campo non tanto per la sua resa formale, quanto per il sospetto che sul ponteggio essi possano aver parlato del matrimonio riparatore con Artemisia a seguito della violenza subita, romanzando il fatto di cronaca.

Mentre sto ancora rabbrividendo per quello che ho visto e sentito, procedo ignara nella stanza successiva dove sono affiancati Artemisia Gentileschi e Agostino Tassi. Secondo quanto dichiarato da Vittorio Sgarbi (Presidente del comitato scientifico della mostra), «dal punto di vista ideologico e culturale è particolare mettere insieme stupratore con vittima», dove il senso di “particolare” è tutto da capire. Ma il peggio deve ancora arrivare. A metà del percorso espositivo troviamo sotto teca i documenti originali del processo, provenienti dall’Archivio di Stato di Roma, affiancati da pannelli che raccontano le torture subite dalla pittrice, secondo una prassi diffusa nel Seicento allo scopo di verificare l’attendibilità delle parole di testimoni e imputati. Un presagio dell’orrore che di lì a poco si sarebbe dispiegato davanti a me, senza neanche un doveroso disclaimer a prepararmi. Attraverso un’installazione immersiva si mette in scena il momento dello stupro: un’attrice interpreta con pathos la descrizione della violenza che Artemisia pronunciò nel 1612 di fronte ai giudici del Tribunale del Governatore di Roma. C’è un vero letto al centro della stanza, su cui si scatenano tuoni e fragori. Alle pareti si proiettano una finestra, i manoscritti, le opere dell’artista grondanti di sangue. La violenza viene spettacolarizzata avvalendosi dei linguaggi televisivi del più becero dei talk show. È probabilmente la materializzazione più letterale del concetto di pornografia del dolore, che indugia sull’atto criminale nei suoi dettagli più macabri, alla stregua di un escamotage narrativo qualsiasi.

A onor del vero lungo il percorso non mancano sezioni dedicate ad alcune pittrici di epoca moderna, sia autoritratte (poche), sia ritratte (molte) da uomini, allo scopo di indagarne l’aspetto esteriore. Le donne del resto, si sa, sono esseri delicati. Mentre le “tigri”, per citare sempre il mitico pannello introduttivo, come Artemisia Gentileschi, dallo stile pittorico crudo e caravaggesco, sono da definire «semmai come un pittore, dal momento che questa indole si addice molto di più a un uomo che a una donna», secondo Sgarbi. E anche Costantino D’Orazio, curatore della mostra, non ritiene importante definire Gentileschi un artista con l’apostrofo (Vera Gheno mi ascolti?). In ogni caso raramente si parla della qualità del suo lavoro nella storia dell’arte. Piuttosto ci si concentra sulla storia mitologico-letteraria dei soggetti ritratti, quasi sempre donne “forti” che hanno subito un torto, al punto che persino i dettagli stilistici, ad esempio la sua abilità nella resa dei drappeggi, sono forzatamente ricondotti al suo trauma: il panneggio delle vesti zoomato rimanda alle lenzuola, che a loro volta rimandano al letto, teatro della violenza subita.

Un appena accennato quanto posticcio tentativo di contestualizzazione storica viene offerto nell’ultima parte dell’esposizione dedicata ai caravaggeschi genovesi, in particolare in relazione al padre, visto che non si hanno testimonianze certe del passaggio in città della pittrice (un classicone delle mostre blockbuster che hanno ben poco se non nessun sedimento nel territorio). L’abuso dell’avverbio “forse” negli apparati testuali distribuiti lungo il percorso fa dubitare della scientificità del progetto, non fosse per il beneplacito di un autorevole storico dell’arte come Roberto Longhi a fine mostra che ne attesta la dignità artistica.

E dopo tanta serietà arriviamo alle cose più frivole: come si vestiva Artemisia Gentileschi? Nelle corti europee si fece notare per i suoi abiti al passo coi tempi per i quali non badava a spese. Sia mai che si parli di una donna senza mettere in mezzo la moda. Dunque, ricapitolando: Artemisia donna, vittima, celebrity. Gli schermi nella Cappella del Doge che trasmettono opere della pittrice in sequenza, con sottofondo di Vivaldi e Verdi, accompagnano visitatori e visitatrici verso l’uscita, traboccanti di Bellezza e ammirazione. Ma non è ancora tempo di tirare un sospiro di sollievo. L’orrore continua nel bookshop che propone un’ampia selezione di testi utili a fornire strumenti consapevoli di educazione sentimentale. Scherzo. In vendita ci sono foulard di seta sostenibile (una causa per volta) con le stampe dei quadri dell’artista con slogan “love” e “respect”, merch sbarazzino “no santa no bitch” oppure “I’m not your baby” e t-shirt che riportano l’ammissione di colpa di Agostino Tassi “Io del mio mal |ministro fui”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Noemi Tarantini | Arte e moda (@etantebellecose)

Un’occasione mancata

Artemisia Gentileschi. Coraggio e passione è una mostra che scuote e stravolge. Ma non per i motivi sperati. Ci dimostra che non solo l’arte è politica ma anche la curatela, la comunicazione, il marketing. Tuttavia, sono arrivata a pensare che nella sua grottesca goffaggine essa ci riveli involontariamente e in modo lampante che il patriarcato esiste e definisce modelli culturali. Ecco, fosse stata un’esposizione sul patriarcato sarebbe stata inappuntabile. Poteva essere un’occasione per parlare di victim blaming, delle difficoltà di un’artista (con l’apostrofo) nel Seicento di farsi spazio in un circuito prettamente maschile, di come le esperienze traumatiche l’abbiano perseguitata in vita e dopo la morte, compromettendone inesorabilmente la reputazione. Invece no: vittimizzazione, pietismo e spettacolarizzazione. Artemisia Gentileschi avrebbe voluto diventare un’icona femminista? Non lo sappiamo. Possiamo verosimilmente immaginare, però, che non avrebbe voluto essere ricordata come la pittrice stuprata.

Il periodo di apertura (dal 16 novembre 2023 all’1 aprile 2024) si assicura di avere in calendario i giorni del 25 novembre e dell’8 marzo, appuntamenti imperdibili per una mostra che vorrebbe esprimere sensibilità e solidarietà verso il tema della violenza di genere, ma che invece rinsalda lo stereotipo della donna-fenice che rinasce dalle proprie ceneri, che ha – cito ancora – «saputo trasformare il proprio dolore in arte». Nel mio mondo ideale un’istituzione culturale ammetterebbe l’errore e si prodigherebbe per rimediare, interrogando la storia dell’arte e la comunità alla ricerca del modo giusto per farlo. L’empatia, il rispetto, l’onestà e la responsabilità, non sono concetti astratti mutuati dal patrimonio storico-artistico per riempire infrastrutture informative, ma valori da applicare nelle nostre scelte quotidiane. Nel mio mondo ideale la cultura la usiamo davvero per diventare persone migliori, anche grazie all’esempio di chi lavora nel settore.

L’unico aspetto positivo di tutta la vicenda è lo spirito di sorellanza partito da Carolina Dos Santos Guerreiro e Valentina Cervella, che ringrazio ancora per aver cercato in me orecchie e voce per portare all’attenzione una mostra purtroppo taciuta nelle sue criticità. Il loro sgomento è il mio e spero sia il nostro. “Bruciamo tutto” e facciamolo insieme.