Un bonus per sostenere gli uffici stampa della cultura: parte la petizione

Sostegno economico agli uffici stampa e alle agenzie di comunicazione specializzate nel settore del turismo, tempo libero, arte, cultura, spettacolo, eventi ed enogastronomia e bonus uffici stampa. Questa la richiesta avanzata da responsabili di uffici stampa, pr e giornalisti, tramite una petizione indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La crisi economica e sociale, oltre che sanitaria, causata dall’emergenza Covid-19, ha coinvolto tutti i segmenti in ogni settore produttivo. Chiudere musei, gallerie, spazi espositivi, teatri e cinema, ha provocato un disastroso effetto domino nella lunga filiera dell’arte e della cultura. Vero che già sono state previste diverse misure di ristoro che vanno a supportare aree molto specifiche, come, tra le ultime, i 22 milioni per l’editoria d’arte e i 5 milioni per i fornitori di beni e servizi per il settore dello spettacolo (operatori della sartoria, modisteria, parruccheria, produzione calzaturiera e attrezzeria).

Ma sappiamo anche come, nell’ampio settore della cultura, siano tante le figure professionali, anche di elevata competenza, situate in una zona lavorativa grigia, difficilmente inquadrabile e, per questo, scarsamente tutelata. Eppure, il loro lavoro di comunicazione ricade in un settore strategico dell’economia italiana, promuovendo, tra l’altro, il tanto sbandierato Made in Italy.

«Queste realtà si trovano in difficoltà economica già da febbraio 2020, senza aiuti sinora ricevuti da parte del Governo, con collaboratori e tasse da pagare», si legge nella petizione. «Alcune di esse hanno perso fino all’80% del fatturato, mentre altre si devono arrendere al blocco delle attività, che sta coinvolgendo queste settimane e che riguarderà tutto il 2021», come conseguenza della crisi delle società di turismo e di organizzazione di eventi.

«A fronte di questa situazione chiediamo al Governo di prevedere interventi a sostegno di queste aziende. Riteniamo che dopo aver previsto il bonus Pubblicità possa essere una naturale conseguenza l’estensione di un Bonus Comunicazione per Uffici Stampa e agenzie PR, ovvero un’agevolazione che potrebbe rivelarsi utile per la ripresa economica dei settori sopra citati», continua la petizione.

«Ciò che si chiede al Governo è di estendere l’applicazione del bonus – già decretato – che sgrava coloro che investono in pubblicità, allargandolo anche a coloro che utilizzano i servizi di ufficio stampa e comunicazione».

Qui tutte le informazioni.