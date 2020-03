exibart.artworld: il giro del mondo dell’arte in sei notizie

Mentre una fetta del nostro Paese è rimasta paralizzata da una sorta di quarantena a causa del Coronavirus (qui un ritratto distopico di Milano, per fare un esempio), in giro per il mondo questa è stata una settimana fitta di eventi. Ve ne proponiamo alcuni, nella nostra immancabile rubrica del fine settimana, exibart.artworld, riprendendo le notizie del mondo dell’arte tratte dalle maggiori testate internazionali.