exibart.artworld: il giro del mondo dell’arte in sei notizie

Siamo arrivati all’ultima puntata exibart.artworld del 2020. Un anno difficile ma costellato di notizie rivoluzionarie da tutto il mondo dell’arte. Per quest’ultima settimana abbiamo scelto per voi alcune chicche. Partendo dall’incredbile storia della pala d’altare di Gent fino alle classifiche di fine anno del Los Angeles Times passando per qualche illustrazione e audiolibro.

Il Guardian vuole chiudere l’anno con alcune vignette davvero esilaranti. Queste strisce di Simone Lia, Things I didn’t expect to be so grateful for this year, ci fanno riflettere su come sono cambiate le cose in questo anno lunghissimo.

Sebastian Modak in questo articolo del New York Times consiglia quattro libri raccontate da quattro narratori in grado di tenerci impegnati anche in questo periodo delicato. Con tanto tempo fra le mani l’autore dice infatti di aver perso la forza di concentrarsi sulla lettura e ci porta verso lo sfavillante mondo degli audolibri.

Un Ted-Ed fresco di pubblicazione sulla celeberrima pala d'altare di Gent, realizzata da Jan Van Eyck. Nell'anno che avrebbe dovuto celebrare l'artista (ricordate la più grande mostra a lui dedicata proprio nella città belga? Ne avevamo scritto una recensione entusiasta qui). Il video ci racconta i retroscena di quella che sembra essere l'opera più rubata di tutti i tempi.