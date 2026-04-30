La giuria internazionale si dimette in blocco a pochi giorni dall’apertura. E La Biennale istituisce i Leoni dei Visitatori

Non c’è tregua per la 61. Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia, travolta da mesi da una serie di polemiche che rischiano di minacciarne seriamente il regolare svolgimento. Non da meno è l’ultima notizia, che rappresenta un fatto inedito per la storia dell’istituzione. A pochi giorni dall’inaugurazione, infatti, l’intera giuria internazionale della Biennale Arte ha rassegnato in blocco le dimissioni. A comunicarlo ufficialmente è stata la stessa Biennale in una breve nota datata 30 aprile, che tuttavia riferisce la decisione senza chiarirne le ragioni. La giuria era composta da figure di primo piano del sistema dell’arte contemporanea: Solange Farkas (Presidente) assieme a Zoe Butt, Elvira Dyangani Ose, Marta Kuzma e Giovanna Zapperi. La scelta collettiva apre interrogativi significativi non solo sull’assegnazione dei premi ufficiali della manifestazione, ma anche sull’intero svolgimento dell’edizione. Nonostante le ragioni non siano state ufficialmente esplicitate, è bene ricordare la decisione che questa giuria aveva intrapreso fin dall’inizio, ovvero quella di non voler considerare, ai fini dei premi, i padiglioni di quei Paesi i cui leader risultassero incriminati dalla Corte Penale Internazionale. Riferimento specifico ai mandati di arresto emessi nei confronti di Benjamin Netanyahu nel 2024, per i crimini di guerra perpetrati dall’esercito israeliano a Gaza, e di Vladimir Putin nel 2023, per l’invasione dell’Ucraina. La posizione era stata motivata come «Difesa dei diritti umani», allineandosi alla visione curatoriale di Koyo Kouoh per la mostra In Minor Keys. Il fatto aveva suscitato l’immediata reazione di Belu-Simion Fainaru artista rappresentante del Padiglione Israele, che aveva criticato apertamente la decisione denunciando «un ambiente ostile e degradante» e «una condizione di disuguaglianza» nei suoi confronti. Lo stesso giorno, invece, il Padiglione russo ha annunciato di aprire esclusivamente durante i giorni di pre-apertura riservati agli addetti ai lavori (dal 5 all’8 maggio), lasciando degli schermi all’esterno dell’edificio che documentino le performance avvenute.

Resta da capire se la Biennale nominerà ora una nuova giuria o rinuncerà all’assegnazione dei premi, prospettiva più probabile dato il poco tempo rimasto. Quel che è certo è che l’edizione 2026, nata sotto il segno delle tensioni geopolitiche, sembra destinata a ricordarsi non solo per le opere esposte, ma per tutto ciò che è accaduto intorno a esse, in una serie di colpi di scena ormai tristemente giornalieri.