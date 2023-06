Il Berggruen Institute Europa si presenta alla Casa dei Tre Oci

Sono passati circa due anni dalla tanto contestata decisione presa dalla Fondazione di Venezia di vendere uno dei gioielli del proprio patrimonio immobiliare. La Casa dei Tre Oci sull’isola della Giudecca, acquistata dalla fondazione nel 2000 e diventata presto uno dei principali centri italiani dedicati alla fotografia – ospitando mostre di Erwitt, Salgado, Berengo Gardin, Burri, Newton, LaChapelle, Bischof, Roiter, Ronis, Battaglia e Scianna. Una programmazione di mostre di alto livello che si è spostata nei nuovi spazi delle Stanze della Fotografia, inaugurate il 29 marzo sull’isola di San Giorgio Maggiore.

Dopo un anno di attesa dalla vendita dello storico palazzo, in questi giorni Nicolas Berggruen, Fondatore e Presidente del Berggruen Institute, darà il benvenuto al pubblico in occasione delle prime attività del Berggruen Institute Europa alla Casa dei Tre Oci a Venezia, presentando il nuovo direttore italiano, il filosofo, scrittore e imprenditore sociale Lorenzo Marsili.

Un cambio di proprietà, dunque, che non ha cambiato la destinazione d’uso degli spazi, con un acquisto finalizzato «alla realizzazione di un progetto di levatura culturale internazionale interamente coerente con gli scopi istituzionali della Fondazione di Venezia e con il valore storico, culturale ed architettonico della dimora», come si leggeva in una nota diffusa dalla Fondazione di Venezia al momento della vendita.

Insieme alle sedi di Los Angeles e di Pechino, il Berggruen Institute Europa a Venezia collegherà il lavoro del centro tra Oriente e Occidente e creando un contesto che favorirà un dialogo più aperto e costruttivo tra la leadership cinese e l’Occidente.

«Per noi Venezia è come una porta tra Oriente e Occidente, ma anche un luogo per chi cerca risposte alle domande e alle sfide più urgenti del nostro tempo» ha dichiarato Nicolas Berggruen, Presidente del Berggruen Institute, centro indipendente e no profit fondato a Los Angeles nel 2010. «Abbiamo scelto Lorenzo Marsili per guidare il nostro lavoro in Europa. Gli scritti e l’attività sociale di Marsili hanno la capacità di sfidare e ispirare le comunità – e anche la stessa Europa – a ridefinire il proprio ruolo di laboratorio per una nuova politica planetaria».

Il Programma di inaugurazione

Il centro promuove una settimana ricca di incontri alla Casa dei Tre il 3 giugno con il discorso di apertura del noto filosofo Giorgio Agamben, seguito da una mini-maratona di dialoghi stimolanti con Hans Ulrich Obrist, Agamben, Carlo Rovelli, Francesca Bria, Lea Ypi, Rana Dasgupta, e Marina Garcés.

Seguiranno appuntamenti pubblici e privati. Gli incontri a porte chiuse hanno lo scopo di iniziare a costruire la programmazione per il prossimo anno. Il 4 e 5 giugno, a porte chiuse, prenderà il via il workshop Europe as a planetary laboratory con filosofi, esperti di tecnologia, economisti e scrittori. Le sessioni includono The Transnational Democratic Odyssey con Kalypso Nicolaïdis e Niccolò Milanese. A European Political Economy con Lorenzo Marsili, Lea Ypi, e Fabrizio Tassinari; The Designer Economy con Pascal Lamy and Gary Gerstle; Visions of Technological Sovereignty con Francesca Bria e Denis ‘Jaromil’ Roio; Europe, China, and a New Planetary Ethos con Wang Hui and Mi You.

Dal 5 al 7 giugno è in programma la seconda convocazione annuale del Tre Oci Council, un incontro privato di leader e pensatori internazionali, tra cui Guy Verhofstadt, Gordon Brown, Ronnie Chan, Helen Thorning-Schmidt; Susan Thornton, Bruno Maçães, Pascal Lamy, Kai-Fu Lee, Evan Spiegel e altri su argomenti come il deterioramento delle relazioni tra la Cina e l’Occidente, l’Ucraina, e il cambiamento climatico.

La settimana si concluderà con un aperitivo e un tour architettonico aperti al pubblico con l’architetto veneziano Silvio Fassi l’8 giugno alle ore 17 per brindare al futuro del Berggruen Institute Europa a Venezia. Sarà l’occasione per esplorare la neogotica Casa dei Tre Oci e scoprire di più sul suo storico passato, prima della chiusura per il restauro in vista della grande riapertura nel 2024.

RSVP@berggruen.org