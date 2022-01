Il ponte di vetro di Calatrava diventerà di pietra

Torna a far discutere il Ponte della Costituzione di Venezia disegnato dall’archistar spagnola Santiago Calatrava e inaugurato nel 2008.

La grande struttura ad arco lunga 81 metri, che attraversa il Canal Grande fra piazzale Roma e la stazione ferroviaria Santa Lucia, presenta alcuni problemi strutturali: infatti a causa della loro scivolosità, i 24 gradini di vetro provocano da anni brutti scivoloni ai passanti e annesse richieste di risarcimento al comune. I tentativi di messa in sicurezza, tra cui passerelle e strisce antiscivolo non sembra abbiano funzionato e oltretutto le lastre non possono essere trattate con nessun tipo di materiale per contrastare l’effetto scivolo del ghiaccio durante l’inverno.