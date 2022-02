Dopo un percorso ventennale nel settore dell’entertainment e dell’editoria, Andrea Castellari è stato nominato amministratore delegato di ItsArt, la piattaforma di streaming dedicata all’arte e alla cultura italiane, promossa dal MiC – Ministero della Cultura e visibile in 27 Paesi dell’Unione Europea, oltre che nel Regno Unito. A conferire l’incarico, il cda di ItsArt, società composta al 51% da CDP – Cassa Depositi e Presetiti e al 49% da Chili, azienda italiana già operante nella distribuzione in streaming, individuata dalla stessa CDP a seguito di una selezione. Andrea Castellari prende il posto di Guido Casali, dimessosi a inizio gennaio a causa di divergenze sulle strategie di sviluppo.

Da Mondadori a Sky Pubblicità: l’esperienza ventennale di Andrea Castellari

Prima di approdare a ItsArt, Andrea Castellari ha lavorato a lungo nell’industria dei media internazionali, con ruoli manageriali sia nell’ambito di grandi editori della carta stampata, come Mondadori e Hachette Rusconi, che nel settore televisivo. Già EVP e CEO Italia, Medio Oriente e Turchia di ViacomCBS, gruppo che, tra l’altro, comprende le reti Mtv, Nickelodeon e Comedy Central, Castellari è stato anche SVP South Europe di Discovery e vice presidente e direttore commerciale di Turner, società del gruppo Time Warner. In particolare ha contribuito allo sviluppo della filiale Italiana di Turner Broadcasting System con il ruolo di Vice President Sales mentre in Sky ha assunto la responsabilità della Direzione Centrale di Sky Pubblicità.

«La scelta del nuovo Amministratore si inserisce nel percorso di diffusione e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale italiano nel mondo e potrà consentire di perseguire il rafforzamento della crescita di ItsArt a livello internazionale con l’acquisizione di nuove partnership e l’apertura di nuovi mercati», si legge in una nota.