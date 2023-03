La nave di Banksy è in stato di fermo dopo aver salvato 180 migranti

La Louise Michel, una nave di salvataggio per migranti, finanziata, sostenuta e anche griffata dallo street artist Banksy, è stata posta in stato di fermo dalle autorità italiane per 20 giorni. Acquistata dalla marina francese, la motovedetta prende il nome dalla celebre anarchica, scrittrice e rivoluzionaria, ricordata per il suo ruolo durante la Comune e il suo sostegno all’emancipazione femminile. L’ordine di detenzione è stato notificato il 27 marzo. A bordo dell’imbarcazione c’erano circa 180 persone, soccorse durante una serie di operazioni diverse, mentre cercavano di attraversare il Mediterraneo, e sbarcate.

Il salvataggio si è svolto il 25 marzo e nello stesso giorno è stato intimato alla nave di dirigersi verso il porto di Trapani. Quindi è stato notificato il fermo, probabilmente per aver violato una legge recentemente emanata dal Governo Meloni nell’ambito del decreto migranti, che impedisce di effettuare più viaggi di soccorso. Come evidenziato dall’equipaggio della Louise Michel attraverso una serie di post sui social, almeno 29 persone sono annegate al largo della Tunisia il 26, marzo mentre tentavano di raggiungere l’Italia.

Dalla Ong fanno sapere anche che procederanno per vie legali. Sempre secondo quanto riportato dalla Ong, all’equipaggio della nave non sarebbe stata fornita una spiegazione ufficiale. La Louise Michel potrebbe aver infranto l’obbligo di recarsi direttamente al porto assegnato, quello di Trapani, dopo il primo salvataggio, avvenuto intorno alle 2. Durante il tragitto, infatti, si sarebbe fermata a soccorrere altri barchini in difficoltà.

«Sabato mattina 180 persone sono sbarcate a Lampedusa dopo quattro nostre azioni di soccorso: l’equipaggio aveva risposto in precedenza a diverse chiamate di aiuto da parte di un aereo di Frontex. Ieri pomeriggio abbiamo ricevuto la notifica ufficiale che la nave sarà ferma per 20 giorni per violazione del nuovo decreto legge italiano», si legge in un Tweet della Ong Louise Michel.

1/2🔴#LouiseMichel blocked for 20 days after multiple rescues. On Saturday morning 180 people disembarked on Lampedusa after four rescue operations. The Crew had responded earlier to several Mayday relay calls from a Frontex aircraft about people in immediate need of assistance. pic.twitter.com/RnMbg4It01 — LouiseMichel (@MVLouiseMichel) March 27, 2023

La MV Louise Michel è stata acquistata utilizzando i proventi delle vendite di opere d’arte di Banksy nell’ottobre 2019. Sullo scafo è dipinta con una spruzzata di vernice rosa, mentre sulla cabina è ritratta, nello stile tipico di Banksy, una ragazza che indossa un giubbotto di salvataggio e tiene in mano una boa di sicurezza a forma di cuore.