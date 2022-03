L’Arkhip Kuindzhi Art Museum di Mariupol distrutto dalle bombe

Secondo quanto riportato dal sito di cultura di Leopoli Local Hisotry, una bomba sganciata da un aereo russo ha distrutto l’Arkhip Kuindzhi Art Museum di Mariupol. Il presidente del sindacato degli artisti ucraini, Konstantin Chernyavsky, ha successivamente confermato in un post su Facebook che l’edificio è stato distrutta da un attacco aereo il 20 marzo. Il museo era stato inaugurato nel 2010 e nella sua collezione ci sono più di 600 dipinti di artisti ucraini del XX secolo. Era dedicato ad Arkhip Kuindzhi, artista nato a Mariupol nel 1842 e apprezzatissimo in particolare in Ucraina e in Russia per il suo uso magistrale della luce e del colore. Chernyavsky ha dichiarato a Local History che i tre dipinti originali di Kuindzhi nella collezione erano stati rimossi prima del bombardamento. La loro posizione attuale è sconosciuta. Su Facebook, Chernyavsky ha promesso che il museo sarà ricostruito.

Arkhip Kuindzhi: biografia di un pittore

Kuindzhi trascorse la sua giovinezza nella città di Taganrog, in Russia. Crebbe in una famiglia povera, suo padre era un calzolaio greco del Ponto, Ivan Khristoforovich Kuindzhi, che morì quando il figlio aveva sei anni. Il giovane Arkhip ricevette i rudimenti dell’istruzione da un amico di famiglia greco che era un insegnante ma poi frequentò la scuola locale. Nel 1855, Kuindzhi studiò arte prima con il maestro Aivazovsky e poi con Adolf Fessler, allievo di Aivazovsky. Dal 1860 al 1865, Arkhip Kuindzhi lavorò come ritoccatore nello studio fotografico di Simeon Isakovich a Taganrog. Qui provò ad aprire il suo studio fotografico ma senza successo.

Successivamente Kuindzhi lasciò Taganrog per San Pietroburgo, dove ebbe modo di studiare pittura principalmente in modo indipendente ma anche presso l’Accademia di Belle Arti della città e si unì ai Peredvizhniki, I Vaganti, influente gruppo dei pittori realisti russi dai quali poi si separò per proseguire la sua ricerca sulle vibrazioni del colore. Nel 1872 lasciò l’Accademia e iniziò a lavorare come artista. Nel 1873 Kuindzhi espose il suo dipinto “La neve”, che ricevette la medaglia di bronzo all’Esposizione Internazionale d’Arte di Londra nel 1874. Da quel momento, la sua carriera decollò definitivamente, venendo considerato uno dei pittori più rappresentativi del periodo.

Il nome di Kuindzhi ritornò a fare notizia nel 2019 quando un uomo rubò un suo dipinto da una parete della Galleria Statale Tretyakov di Mosca. Successivamente, il ladro è stato arrestato e l’opera, in prestito al Tretyakov dal Museo statale russo di San Pietroburgo, è stata recuperata.