Le Accademie italiane aperte agli studenti afghani in fuga

Un messaggio di unità e di speranza nella consapevolezza che la costruzione di un mondo migliore può avvenire soltanto con gesti concreti. Dopo l’appello dell’Accademia di Belle Arti di Roma, è in questo contesto che il Cians, il Coordinamento che riunisce diciassette tra le istituzioni Afam non statali che operano in Italia, ha dato la propria disponibilità ad accogliere, presso le proprie sedi, i ragazzi e le ragazze in fuga dall’Afghanistan che intendono compiere un percorso di alta formazione artistica.

«Lo studio e più in generale la cultura – spiega il presidente Cians, arch. Fabio Mongelli – rappresentano un’occasione di rivalsa e di miglioramento sociale. Le devastazioni che non hanno risparmiato i luoghi deputati alla conoscenza ed alla formazione devono essere fonte di riflessione per non piegarsi ad un destino che sembra già essere scritto. Le istituzioni Cians hanno trasmesso una comunicazione al Ministero degli affari esteri ed al Ministero dell’università e della ricerca per accogliere ragazzi e ragazze in fuga dall’Afghanistan, generando così una rinnovata attesa nel futuro. Si tratta di una risposta immediata e di facile attuazione che certamente non cambierà il corso degli eventi, ma che rappresenta un gesto concreto di solidarietà».

Il Cians, in questa precisa occasione, vuol essere un simbolo di unione, tracciando un sentiero in cui cooperazione e arte possano declinarsi all’unisono. Strutturata come un’associazione apolitica e apartitica, il Cians non ha scopo di lucro, svolge attività di utilità sociale e partecipa al processo di sviluppo della società, contribuendo all’affermazione di un sistema di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica innovativo, internazionalizzato, sostenibile e capace di promuovere la crescita economica, sociale, civile e culturale del Paese.

Sono parte integrante dell’universo Cians: Accademia di Belle Arti “Aldo Galli”, Accademia di Belle Arti e Design Poliarte, Accademia di Belle Arti “Giambattista Tiepolo”, Accademia di Costume e di Moda, Accademia Italiana, Hdemia di Belle Arti di Brescia SantaGiulia, IAAD – the Italian University for Design, IED – Istituto Europeo di Design, Istituto Marangoni, Istituto Modartech, IUAD – Accademia della Moda, LABA – Libera Accademia di Belle Arti di Brescia, LABA – Libera Accademia di Belle Arti Firenze, NABA – Nuova Accademia di Belle Arti, RUFA – Rome University of Fine Arts, SAE Institute, Saint Louis College of Music.