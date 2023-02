Le più iconiche scenografie del Festival di Sanremo nella storia della tv italiana

Arriviamo agli anni ’90, quelli del regno di Pippo Baudo, in cui i palchi iniziano a diventare sempre più complessi. Come quello del ’92 con la grande vetrata colorata in stile art-decò o quello dell’edizione del ’94 caratterizzato da un enorme mazzo di fiori, entrambi a firma Gaetano Castelli.

Gli anni 2000, sono segnati dalla sperimentazione e dalle innovazioni tecnologiche: dalla scenografia mobile del 2007 del già citato Castelli, agli schermi luminosi modulari alti 7 metri del 2009. Nel 2010, in occasione del sessantesimo anniversario di Sanremo, un’ascensore sostituì l’iconica scalinata, assente anche nel 2011. Nel 2013 si è anche provato a motorizzarla, ma negli anni successivi non si è mai ripetuto l’esperimento.

Ed è sempre Castelli, insieme alla figlia Maria Chiara, a firmare la scenografia di quest’anno, in cui tornano le principali caratteristiche dei lavori dello scenografo che vanta una lunga collaborazione con il festival: gli elementi ‘futuristici’, le superfici concentriche e l’assenza di spigoli.