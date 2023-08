Milano, il legno degli alberi caduti verrà riutilizzato: pubblicato il bando

Il Comune di Milano procederà alla cessione a titolo gratuito del legno delle piante e degli alberi appartenenti al patrimonio verde pubblico, caduti a seguito dei nubifragi che hanno colpito la città tra il 24 e il 25 luglio 2023: l’assegnazione avverrà tramite bando, pubblicato sul sito del Comune. Il legno potrà essere assegnato ad associazioni di categoria e imprese del settore del legno, a istituti scolastici di ogni ordine e grado, ad associazioni e organizzazioni no profit.

Il temporale si è abbattuto su Milano nella notte tra il 24 e il 25 luglio, provocando allagamenti e danni agli edifici. Grandi quantità di pioggia e grandine, abbattutesi in poco tempo, hanno causato danni alle linee dei tram e disservizi al sistema elettrico. Circa 200 le segnalazioni ricevute dai Vigili del Fuoco e moltissimi gli alberi sradicati da terra, con conseguenti complicazioni per la circolazione.

«La cessione del legno avverrà prioritariamente con le seguenti finalità secondo un modello di economia circolare e contribuendo a ridurre al minimo i rifiuti prodotti dalle operazioni di ripristino delle condizioni di normalità in città», si legge nel bando, andando a specificare le finalità: riutilizzo del legno allo stato “naturale” per la produzione di mobili e arredi e anche per arredo urbano e all’interno di strutture pubbliche quali gli edifici scolastici; cippato per la produzione di truciolato; riutilizzo del legno per biomasse con finalità energetica da fonte rinnovabile.

«I quantitativi di legno assegnati dovranno essere impiegati nel rispetto della normativa vigente in materia ambientale», continua il testo. «Gli assegnatari potranno ritirare i materiali tal quali oppure effettuare operazioni di riduzione volumetrica presso i siti indicati dall’Amministrazione Comunale. In tal caso, gli eventuali materiali di scarto derivanti dalle operazioni di riduzione volumetrica dovranno essere accatastati in modo ordinato all’interno dell’area assegnata all’operatore e separati per tipologia».

L’assegnazione gratuita avverrà esclusivamente sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle domande da presentarsi via pec all’indirizzo transizioneambientale@pec.comune.milano.it compilando il modulo allegato, fino a esaurimento del materiale disponibile.

Per tutte le informazioni sul bando, si può cliccare qui.