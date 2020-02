Olafur Eliasson attacca Pablo Picasso, il violentatore. E gli altri?

Per presentare la sua mostra al Guggenheim Museum di Bilbao, dopo la tappa alla Tate Modern, Olafur Eliasson ha sparato i fuochi d’artificio. In senso metaforico, visto che l’artista danese è apertamente schierato dalla parte ambientalista. In questo caso, infatti, al posto della polvere pirica, Olafur Eliasson ha preferito usare le parole e, in una intervista rilasciata a El Pais, ha attaccato duramente Pablo Picasso, un mostro sacro per la Spagna, paragonandolo a Harvey Weinstein, l’ex produttore cinematografico condannato per molestie sessuali.

Olafur Eliasson la tocca piano su Pablo Picasso

«Penso che dobbiamo decentralizzare non solo la nostra idea dell’autore, ma anche quella dell’autorità. In tal senso, è importante avere un punto di vista più femminista, perché il patriarcato è fortemente radicato. Lo sapete molto bene qui, nel Paese di Picasso, un uomo che ha abusato di diverse donne, come un Harvey Weinstein del suo tempo, ma il cui comportamento era considerato accettabile», ha dichiarato Olafur Eliasson, parlando del movente della sua arte, socialmente impegnata nella definizione di nuovi parametri di sostenibilità. Si potrebbe quasi dire chapeau visto che, a quel punto, molti cappelli saranno sobbalzati.

Ovviamente i commenti ispanofoni si sono sprecati, equamente divisi tra chi continua a giustificare i comportamenti di Picasso e chi invece ritiene ormai improrogabile una discussione critica su certi personaggi storici. L’argomento è piuttosto spinoso e, in effetti, è al centro di un dibattito preesistente anche ai casi di #sexualharrasment che hanno travolto il mondo dell’arte e della cultura negli ultimi anni.

Olafur Eliasson è stato piuttosto esplicito e ha fatto clamore la sua dichiarazione “in casa” ma non è certo la prima volta che il comportamento di Pablo Picasso con le donne è stato messo in discussione. Questo aspetto torbido emerge in molte delle sue recenti biografie, che sottolineano il modo perverso in cui il Maestro intratteneva relazioni.

«Dora per me è sempre stata una donna che piange, è importante perché le donne sono macchine per soffrire», così Picasso parlava di Dora Maar, che oggi è stata riconosciuta come una tra le artiste più importanti del XX secolo. Maar diventò una musa per il pittore cubista. Uno dei quadri in cui ritrasse la donna è stato anche recentemente vandalizzato. Comunque, il loro rapporto era fatto di alti e bassi: «Pablo è uno strumento di morte. Non è un uomo, è una malattia, non un amante, ma un padrone», scriveva la fotografa. Passione o prevaricazione? Di certo da questa relazione Dora Maar ne uscì con gravi ripercussioni e, per guarire dal suo stato depressivo, entrò in terapia da Jacques Lacan.

Da Heidegger a Sironi: gli autori controversi, le loro opere e le storie

Si può separare l’individuo dall’artista, dallo scrittore, dal poeta? I casi di studio sono moltissimi ma, rimanendo nel contemporaneo per evitare di sfociare nel relativismo storico, possiamo pensare a Martin Heidegger. Considerato uno dei filosofi più influenti del Novecento, studiato nelle scuole e nelle università, Heidegger appoggiò apertamente il nazismo, macchiandosi di atti infamanti e denunciando studenti, collaboratori e professori di origini ebraiche. Concludeva i suoi discorsi come rettore dell’Università di Friburgo – un incarico ottenuto proprio grazie alla sua adesione al partito nazionalsocialista – con «Hail Hitler!» ma molti suoi studenti, tra i quali anche la grande filosofa Hannah Arendt, dopo la Guerra, lo giustificarono. Sorte diversa per Louis-Ferdinand Céline, che negli anni del dopoguerra venne duramente ostracizzato e il cui linguaggio narrativo – obiettivamente affascinante, per non dire rivoluzionario – è forse anche più complesso, oscuro, di quello filosofico di Heidegger. Negli anni ’30, Céline preconizzava un’alleanza tra la Francia e la Germania, salvo poi definire Hitler «Un coglione, come tutti gli altri».

E in Italia, di esempi, ne abbiamo avuti tantissimi. Il caso più noto è quello di Gabriele D’Annunzio ma, in effetti, i suoi rapporti con Mussolini non furono mai troppo pacifici e la sua vicinanza al fascismo era dovuta più alle sue manie di protagonismo che a una reale adesione morale e politica. Ben diverso il caso di Curzio Malaparte, lo scrittore che festeggiò il turpe assassinio fascista di Giacomo Matteotti e che oggi è pubblicato da Adelphi. Oppure di Mario Sironi, interventista della Prima Guerra Mondiale, nello stesso battaglione di Umberto Boccioni, Filippo Tommaso Marinetti, Antonio Sant’Elia e Achille Funi. Sironi, che pure entrò in contrasto con un’ala del fascismo – quella più becera, se si può fare una graduatoria, quella capeggiata da Roberto Farinacci – fu tra coloro che aderirono alla Repubblica di Salò e il 25 aprile scampò alla fucilazione solo grazie all’intermediazione di Gianni Rodari. Oggi le opere di Sironi sono esposte nei maggiori musei, non solo in Italia e di certo non a torto, dal punto di vista estetico e formale.

Comunque, la questione sollevata da Eliasson su Picasso è chiaramente diversa dai casi accennati, che sono perlopiù a sfondo politico. Il caso di Picasso riguarda una probabile devianza personale, che non ha poco a che fare con l’adesione a determinati principi. Più assimilabile, invece, il caso di Indro Montanelli, che durante la sua esperienza in Abissinia, cioè in Etiopia, intrattenne rapporti sessuali con una bambina di 12 anni. Un episodio gravissimo, ancor più per un intellettuale del Novecento, e che macchierà per sempre la sua memoria. Oltre che la sua statua.

Chi mi può giudicare?

In effetti, la questione non dovrebbe essere quella di censurare o promuovere, dimenticare o ricordare. Bruciare in piazza un’opera come Guernica sarebbe un crimine e non solo nei confronti di Picasso o del Museo Reina Sofia di Madrid. E quindi, si può giudicare un’opera a partire dall’autore? Si può condannare o assolvere? La domanda è posta male, così suona meglio: si può conoscere un’opera a partire dall’autore? Sì, anzi, è necessario, inevitabile e, attraverso l’opera e l’autore, conoscere la storia, che poi è la vera autrice di ogni opera e di ogni autore. E la risposta della conoscenza, di solito, è quella giusta.