Omicidio Brent Sikkema: accusato l’ex marito del noto gallerista

Nuovi sviluppi nel caso dell’omicidio di Brent Sikkema, il noto gallerista statunitense ucciso lo scorso anno in Brasile. Il corpo di Sikkema, 75 anni, fu ritrovato con 18 ferite da arma da taglio, un crimine che scosse il mondo dell’arte e ha portato a un’indagine internazionale, con sviluppi giudiziari significativi. L’11 febbraio 2025, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha formalmente incriminato il marito del gallerista, Daniel Carrera, con l’accusa di averne orchestrato l’omicidio.

Il profilo di Brent Sikkema

Nato nel 1948 in Illinois, Brent Sikkema ha studiato al San Francisco Art Institute. Nel 1981, ha fondato la sua galleria d’arte contemporanea a Soho, New York, inizialmente chiamata Wooster Gardens. Nel 1999, la galleria si è trasferita a Chelsea, cambiando nome in Sikkema Jenkins & Co, diventando una delle gallerie più influenti di New York, rappresentando artisti di spicco come Jeffrey Gibson, Sheila Hicks, Vik Muniz, Kara Walker e Louis Fratino.

Sikkema sposò Carrera, originario di Cuba, nel 2013. La loro relazione iniziò a deteriorarsi nel 2022, culminando in una disputa legale per la custodia del loro giovane figlio e per questioni patrimoniali. Nel maggio 2022, Brent escluse Daniel dal suo testamento, alimentando ulteriormente le tensioni tra i due.

L’omicidio e le indagini

Il 14 gennaio 2024, Brent Sikkema fu brutalmente assassinato nella sua residenza nel quartiere Jardim Botânico di Rio de Janeiro. Quattro giorni dopo, le autorità brasiliane arrestarono Alejandro Triana Prevez, un cittadino cubano, trovato in possesso di oltre 40mila dollari in contanti. Prevez confessò l’omicidio, sostenendo di essere stato manipolato da Daniel Carrera, che gli avrebbe promesso denaro e supporto.

«Nel mezzo di un divorzio teso, Daniel Sikkema avrebbe finanziato la morte prematura del suo ex marito», ha affermato in una dichiarazione James E. Dennehy, vicedirettore responsabile dell’ufficio di New York dell’FBI. «L’imputato avrebbe assunto un killer per facilitare l’omicidio internazionale di suo marito e avrebbe tentato di nascondere il suo coinvolgimento in questo piano spietato».

Secondo i federali, Carrera assoldò il killer, identificato come il cittadino cubano Alejandro Triana Prevez, per intrufolarsi nella camera da letto di Sikkema nel suo appartamento di Rio de Janeiro il 14 gennaio 2024 e pugnalare a morte la vittima di 75 anni, mentre erano in causa per la custodia del loro giovane figlio.

Tra le accuse mosse dal Dipartimento di Giustizia, dall’FBI e dall’ufficio del procuratore degli Stati Uniti a Manhattan, i reati di cospirazione per omicidio su commissione e frode di passaporti. Se ritenuto colpevole, Carrera potrebbe essere condannato all’ergastolo o alla pena di morte. Il suo avvocato, Richard Levitt, ha dichiarato che il suo cliente continuerà a dichiararsi innocente.