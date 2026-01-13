13 gennaio 2026

Presto si potrà visitare la casa londinese di David Bowie

Attualità

di

A Londra si guarda all’infanzia di un’icona globale: la casa di David Bowie a Bromley, nel sud di Londra, sarà restaurata e aperta al pubblico per la prima volta

David Bowie

La modesta abitazione di 4 Plaistow Grove, casa di David Bowie da quando aveva otto anni fino ai venti (dal 1955 al 1967), è un vero e proprio tesoro per gli amanti del grande musicista inglese —di cui, pochi giorni fa, è ricorso il 10° anniversario della morte, avvenuta nel 2016. Oggi, questo scrigno della cultura pop comincia a schiudersi agli occhi del pubblico, offrendo così uno sguardo inedito sulle origine creative e biografiche dell’autore di Starman e Under Pressure.

La piccola casa è stata infatti appena acquisita dalla Heritage of London Trust, che la restaurerà e trasformerà in uno spazio finalmente accessibile ai visitatori, con l’obiettivo di completare i lavori entro la fine del 2027.

Casa d’infanzia di David Bowie

Il progetto in questione mira a restituire l’edificio all’aspetto che aveva negli anni Sessanta, periodo in cui il giovane David Jones – questo il vero nome di Bowie – cominciava a sperimentare con musica, libri e idee che avrebbero definito il suo percorso artistico.

Il restauro sarà curato da Geoffrey Marsh, già co-curatore della celebre mostra David Bowie Is tenutasi al Victoria & Albert Museum. L’idea è quella di concentrarsi, in particolare, sulla piccola camera da letto di Bowie – uno spazio di appena 2,7×3 metri – definito dallo stesso artista come il suo intero mondo.

L’intento non è però solo quello di preservare l’oggetto in sé, ma di restituire un’ambiente immersivo, in cui materiali d’archivio mai esposti prima e oggetti d’epoca ricreeranno il contesto quotidiano in cui Bowie scriveva le sue prime canzoni e immaginava il proprio futuro artistico.

Targa commemorativa sulla casa d’infanzia di david Bowie

La trasformazione della casa in sito aperto al pubblico è accompagnata da un programma di workshop creativi e formativi dedicati ai giovani, integrati nei progetti Proud Places e Proud Prospects della Heritage of London Trust, con l’obiettivo di utilizzare lo spazio non solo come museo, ma come piccola palestra di sperimentazione culturale e di crescita personale.

L’iniziativa si colloca anche in una più ampia fase di valorizzazione della sua eredità culturale a Londra e oltre: nel settembre 2025, infatti, al V&A East Storehouse è stato inaugurato il David Bowie Centre, un centro permanente dedicato agli oltre 90.000 oggetti dell’archivio dell’artista, accessibile su prenotazione.

David Bowie

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui