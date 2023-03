Rimini lancia la candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2026

Ci sono tutti i presupposti per elaborare una programmazione culturale a lungo termine che possa dare un nuovo volto a Rimini. Per troppo tempo vista come una “capitale dell’effimero”, un cambiamento di marcia che parte da una presa di coscienza su ciò che è davvero questa città. Un immaginario collettivo che si scontra con un grande patrimonio culturale, due facce della stessa città che convivono nella storia del capoluogo romagnolo.

La candidatura a capitale italiana della Cultura non è un primo passo, ma una tappa di un ambizioso percorso iniziato negli ultimi anni con la riqualificazione dei luoghi della cultura e l’apertura di nuovi musei.

Un itinerario contemporaneo

È impossibile scindere la storia così complessa della città in itinerari separati, ma per gli amanti dell’arte contemporanea ci sono per certo delle tappe obbligate. Il PART è una di queste. Risultato della collaborazione tra il Comune, proprietario dei palazzi storici dell’Arengo e del Podestà, restaurati per dare a Rimini un grande spazio per l’arte contemporanea, e la Fondazione San Patrignano. Un interessante allestimento che unisce Giudizio Universale di Giovanni da Rimini e un’opera murale permanente di David Tremlett con una raccolta eclettica di opere del XX e XXI sec. Le opere di Pier Paolo Calzolari, Sandro Chia, Enzo Cucchi, Flavio Favelli, Mimmo Paladino, Achille Perilli, Michelangelo Pistoletto, non si limitano a comporre un allestimento permanente, ma creano delle connessioni tra il territorio e l’istituzione, che vuole essere punto di riferimento per gli artisti nazionali e non solo.

Un itinerario che vede una seconda tappa, nell’Ala Nuova del Museo della Città, uno spazio tradizionalmente deputato alla sperimentazione dei linguaggi, che ospita la collezione semi-permanente “emERgenze contempoRaNee” con 45 opere d’arte contemporanea di 36 artisti, premiati nel 2021 nell’ambito di un bando promosso dalla Regione Emilia-Romagna per sostenere il settore delle arti visive colpito in epoca pandemica e qui depositate.

Non solo musei tradizionali, ma anche a cielo aperto. Rimini è anche street art come nel Borgo San Giuliano dove, tra stradine tortuose e pittoresche, è ospitato un colorato caleidoscopio di murales (spesso di ispirazione felliniana) tutto da scoprire.

La Rimini di Fellini

Lo sguardo smaliziato, divertito di Fellini è sempre stato puntato sulla sua città natale. Quei racconti della Rimini degli anni 30, la sua giovinezza, gli amici e l’inseparabile Luigi “Titta” Benzi, il fascismo e tutti quei personaggi che popolavano la realtà romagnola di quei tempi, che nel 1975 gli valse il premio Oscar: “Amarcord” (1973).

“un unicum concettuale e ideale”, incoronato come uno dei migliori nuovi musei al mondo, unico per l’Italia, nella classifica redatta dai giornalisti di tutte sette le edizioni mondiali di Conde Nast Traveller.

Il Fellini Museum è un polo museale diffuso, tra i luoghi più suggestivi del centro storico, Castel Sismondo, il Palazzo del Fulgor e la Piazza Malatesta. Si crea così uno spazio di esperienza immersiva e di conoscenza che permette di esaltare l’eredità culturale del Maestro. Un racconto supportato da un ricco aparato di documenti, disegni di scena, abiti, oggetti, fotografie e taccuini che danno la possibilità di avvicinarsi ad un personaggio così complesso.

Un passo indietro

Ariminum, fondata nel 286 A.C. dai Romani sulla foce del fiume Marecchia, non poteva che custodire anche splendidi esempi di architettura romana. È il caso della Domus del Chirurgo, un’abitazione romana della seconda metà del II secolo, scoperta nel 1989 in piazza Luigi Ferrari. Con le sue stanze dai pavimenti musivi e i soffitti e le pareti un tempo decorate da affreschi policromi, è di certo una tappa obbligata per gli amanti dell’archeologia.

Dai capolavori architettonici romani si arriva a quelli moderni con il Tempio malatestiano, voluto da Sigismondo Pandolfo Malatesta, signore di Rimini dal 1432 al 1468, che sorge dove era prima la Chiesa di S. Maria in Trivio e, dal XIII secolo, la Chiesa di S. Francesco. I colori tenui degli interni lasciano spazio a magnifiche decorazioni e ad una concentrazione di opere di altissimo livello. Crocifisso di Giotto, unica opera dell’artista a Rimini, risalente alle soglie del Trecento, un affresco di Piero della Francesca e l’importante opera di Giorgio Vasari raffigurante San Francesco che riceve le stimmate.