God Save The Queen: i ritratti memorabili della Regina Elisabetta II

Rockstar? No, solo Regina d’Inghilterra e icona pop – in ogni senso del termine – del Novecento. Sempre sotto i riflettori, sulle copertine patinate dei Tabloid, ritratta da Andy Warhol, Annie Leibovitz, Lucian Freud, George Condo e tantissimi altri fotografi e artisti in tutte le salse, sorridente, imbronciata, sorpresa, vagamente minacciosa, con la corona, con centinaia di cappelli diversi, orecchini e collane, corgi e nipotini. Diventata ormai il ritratto di se stessa. God Save The Queen, l’inno nazionale inglese – e l’indimenticabile cover dei Sex Pistols – ha portato bene ad Elizabeth Alexandra Mary, incoronata il 2 giugno 1953 come Elisabetta II e arrivata alla veneranda età di 96 anni, portati piuttosto bene.

150 milioni di persone, cioè di sudditi, in tutto il mondo ne piangono la scomparsa o, almeno, nel bene e nel male stanno provando un’emozione tutta particolare, unicamente british. Numeri che significano qualcosa, contando, per esempio, che “Thriller” di Michael Jackson, l’album più venduto nella storia della musica, è arrivato a poco più di 100 milioni di copie. E migliaia saranno le persone che andranno in pellegrinaggio in Scozia, dove la Regina si trovava, al Castello di Balmoral, per ricordarla. Altri numeri? 70 anni di Regno, solo il Re Sole Luigi XIV ne ha fatti di più, 72 anni e 110 giorni. Seconda anche in termini di longevità: la madre, Elizabeth Bowes Lyon, visse fino a quasi 102 anni.

Ancora altri numeri? Sull’aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes, “The Crown”, la serie Netflix incentrata sulla vita di Elisabetta II, ha un indice di gradimento del 92%, con un voto medio di 8.9. Certo, anche Winston Churchill e Lady D sono personaggi particolarmente amati ma loro, nel corso delle stagioni, compaiono, Elisabetta II, invece, c’è.

Ed ecco alcuni dei ritratti memorabili di Elisabetta II.